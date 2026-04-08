Junts ignora los esfuerzos de Sumar y votará 'no' al decreto con la prórroga de alquileres

El ala más a la izquierda en el Gobierno de coalición, Sumar, ha diseñado una hoja de ruta de contactos con los distintos grupos parlamentarios y presión en forma de movilizaciones en la calle con el objetivo de allanar la convalidación del segundo real decreto aprobado para paliar las consecuencias de la guerra de EEUU contra Irán. El que contiene la prórroga de dos años de los contratos de alquiler que vencen este, una medida que desde Sumar, y especialmente desde el Ministerio de Consumo, vienen reclamando a los socialistas que se llevase al Congreso.

Una vez más, Junts se torna una piedra en el zapato del Ejecutivo de coalición para poder sacar adelante una medida de marcado carácter social y que ya se demandaba aplicar con fuerza ante la imperante crisis del mercado de vivienda. Si el primer real decreto que contenía el paquete de medidas relacionadas con la rebaja de combustible y otras ayudas ya había sido convalidado, el siguiente se votará en los primeros compases de mayo, sin que se hayan atado los votos necesarios.

El anterior acercamiento de Junts al Gobierno había sido visto con buenos ojos desde Sumar, pero las declaraciones que ha dejado este miércoles el secretario general de los posconvergentes, Jordi Turull, ha sonado como un jarro de agua fría cayendo sobre las pretensiones de atar esos 'síes' y, de paso, arrastrar a otras formaciones conservadoras como el PNV.

Turull: "Con estas medidas no consiguen que la gente vulnerable deje de serlo"

En el marco de las declaraciones realizadas en un desayuno informativo, Jordi Turull ha corroborado que nada ha cambiado respecto de la posición de Junts sobre un decreto que no solo prorroga los contratos de alquiler, sino que reinstaura la prohibición de desahuciar a personas en situación de vulnerabilidad —la misma medida que estos nacionalistas catalanes dejaron caer recientemente al no apoyar la convalidación del escudo social—.

"Con estas medidas no consiguen que la gente vulnerable deje de serlo, sino que haya más vulnerables", ha valorado Turull, en unas primeras valoraciones que llegan antes de que se hayan producido las conversaciones con representantes de Sumar. El 'número 2' de Carles Puigdemont también ha dicho que para que Junts votase sí habría que rehacer "casi todo" el decreto. Y ha dado pistas de qué les gustaría en ese decreto modificado.

En un nuevo espaldarazo a los propietarios, Turull ha abogado por introducir un "sistema automático" para que cuando se produzcan impagos de inquilinos sea el Estado el que asuma ese coste y no los propietarios que arrendan su inmueble.

Ante un hipotético apoyo al blindaje constitucional del aborto: siempre que no se haga "desde el sectarismo electoral"

Por otro lado, Turull también se ha pronunciado sobre la última medida aprobada ayer en la reunión del Consejo de Ministros, el blindaje constitucional del derecho al aborto que supondrá llevar al Congreso y votar la modificación del artículo 43 para incluirlo. En unas declaraciones que no ha terminado de confirmar cuál será la posición de Junts, ha dicho que es partidario de defender la "conciencia personal" y no hacer "debates y espectáculos" con el aborto.

Con todo, ha dejado entrever que podrían apoyar esta medida, puesto que están a favor de "consolidar derechos y libertades" y que "no son reticentes" a una modificación como la que impulsa el Gobierno, pero no quieren que se haga "desde el sectarismo electoral".