Los 365 días cruciales de Pablo Casado

La sensación en el PP, según las fuentes consultadas, es que el rumbo del jumbo popular está claro y es el correcto: vuelo al centro. El avión popular se alejó de Vox en el Congreso, en la moción de censura de la ultraderecha al Gobierno . Aquel fracaso de Abascal fue todo un ataque a las filas de su antiguo partido. Las relaciones de Casado y el jefe ultra siguen tocadas desde entonces. Y no parece que en 2021 vayan a mejorar, aunque todos los pactos autonómicos siguen vigentes en todas las comunidades donde gobierna el PP.

Pablo Casado no lo tendrá fácil este 2021. El líder del PP tiene ante sí un reto de dimensiones hercúleas: erigirse en la principal alternativa a Pedro Sánchez . Pero para coger ese avión que le pueda llevar a La Moncloa, antes tiene que algunas escalas. La primera será en Cataluña, en las autonómicas de mayo. Casado intentará comerse a Ciudadanos y dejar a la ultraderecha de Santiago Abascal en el chasis.

El líder del PP, no obstante, sabe que tampoco puede desairar a esa derecha sociológica que espera dureza y contundencia en la defensa de los valores , de la tradición y de la unidad de España. El líder del PP sigue con una posición dura y brusca.

El PSOE manda en la izquierda y el PP en la derecha. Pero Casado quiere crecer a costa de Vox y, también, de Cs. Casado no solo rompió con la ultraderecha en octubre. También con los versos más duros y sueltos de su partido, como Cayetana Álvarez de Toledo, a quien sustituyó por Cuca Gamarra , con un perfil más conciliador curtido en el municipalismo.

“Ellos son el partido del ruido, del escándalo. No son serios. Se limitan a hacer norma la extravagancia. La alternativa realista y viable es el PP. Sabemos gestionar, porque ya lo hemos hecho y lo volveremos a hacer”, cuenta un miembro del comité ejecutivo popular, quien ve a su jefe bien encaminado para aterrizar en Moncloa cuando termine la legislatura.

Europa Press News via Getty Images

Europa Press News via Getty Images Santiago Abascal (izq) y Pablo Casado, en el Congreso, el 3 de diciembre de 2019.

Eso sí, en las filas del PP no ocultan cierto nerviosismo por las imágenes que dejarán algunos destacados exdirigentes de nuevo en el banquillo. Pero creen que Pablo Casado ha descontaminado con éxito al partido de todos los capítulos de corrupción que ha escrito en los últimos años y que volver a ver a Aznar o Rajoy ante un juez no les hará tanto daño. “Este partido rompió con los corruptos, cosa que no pueden decir todos, incluso partidos de Gobierno ahora mismo”, zanja una diputada popular con un importante cargo en Génova.

El vínculo con la ultraderecha no es el único que Casado está derribando. La relación del PP con los naranjas es cada vez más difícil. Inés Arrimadas está molesta por la forma en que Casado ha fichado a su exportavoz parlamentaria Lorena Roldán en Cataluña, aprovechando un desquite personal de la excandidata naranja a la Generalitat.

Aunque la sucesora de Albert Rivera olvida que su partido hizo lo mismo con el PP, por ejemplo con el consejero madrileño de Transportes Ángel Garrido, cuando los naranjas eran los que vivían con mejor expectativa. Eso sí, la realidad es que Casado ha pasado al ataque contra los de Arrimadas, menguados y en caída libre, a tenor de lo que señalan las últimas encuestas.

La primera prueba de fuego para el PP serán las elecciones catalanas del 30 de mayo.

Nubarrones judiciales

Pase lo que pase, Cristina Cifuentes, asediada por conseguir un máster sin haber ido a clase en la misma universidad en la que el propio Casado también logró el mismo título bajo sospecha de trato de favor, ya se habrá sentado en la Audiencia Nacional. La Fiscalía pide tres años para la expresidenta madrileña, quien terminó dimitiendo solo cuando apareció un vídeo en el que supuestamente hurtó unas cremas de un centro comercial.

El segundo rubicón judicial del PP llegará poco después, el 8 de febrero, también en la Audiencia. Allí hay programadas 40 sesiones para en las que se indagará si la reforma de la sede del PP en 2006 se hizo con dinero negro. Luis Bárcenas está deseoso de colaborar con la Justicia en el tema.

El flujo constante de información pone las cosas difíciles a la memoria y el líder del PP, como todos, los políticos lo saben. Si es difícil acordarse de quién dijo qué durante los primeros días del estado de alarma, lo es mucho más rememorar qué contaba Casado cuando su partido estaba bajo asedio por los casos de corrupción.