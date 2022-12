El augurio de Gonzalo Bernardos para principios de 2023: puede afectar a muchos españoles

En una entrevista en El Programa de Ana Rosa , de Telecinco, Joaquín Prat le ha preguntado: “La cuestión es: no entra en recesión en 2023, ¿pero el contagio llegará en 2024?”.

“No, no. Nosotros a partir de que entre en marcha el turismo vamos a mejorar significativamente. Yo siempre he dicho que lo que íbamos a tener era estancamiento. Es decir, podíamos estar con un PIB muy poquito positivo o un PIB muy poquito negativo. Y sobre todo que no éramos el enfermo de Europa”, ha tranquilizado el experto.