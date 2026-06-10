Las gafas inteligentes que graban y la violencia machista: "Es sencillamente inaceptable que una mujer tenga que preocuparse por ser filmada en público en secreto"

Las gafas inteligentes prometían ser uno de los grandes avances tecnológicos de esta década. Permiten grabar vídeos, tomar fotografías, responder mensajes o utilizar inteligencia artificial sin necesidad de sacar el teléfono del bolsillo.

Pero para muchos expertos europeos se han convertido también en una nueva amenaza para la privacidad.

El debate ha alcanzado una nueva dimensión en Bruselas, donde reguladores, eurodiputados y activistas han comenzado a plantear medidas para limitar o controlar una tecnología que ya se comercializa masivamente y que, según denuncian, puede facilitar grabaciones secretas en espacios públicos.

La preocupación va más allá de la simple protección de datos. Algunas voces alertan de que estas gafas pueden abrir la puerta a nuevas formas de acoso y violencia contra las mujeres.

"Es sencillamente inaceptable que una mujer tenga que preocuparse por ser filmada en público en secreto y después tener que preocuparse de que esas imágenes se compartan en internet", denunció la eurodiputada eslovaca Veronika Cifrová Ostrihoňová.

A diferencia de un teléfono móvil, cuyo uso resulta evidente para quienes están alrededor, las gafas inteligentes incorporan cámaras integradas que permiten grabar desde la perspectiva del usuario.

El problema de no saber cuándo te están grabando

Aunque los fabricantes sostienen que existen indicadores luminosos para avisar cuando se está grabando, numerosos expertos consideran que esas medidas son insuficientes. "La cuestión es que las personas tienen derecho a saber cuándo están siendo grabadas", explican desde distintas autoridades europeas de protección de datos.

La preocupación se disparó después de que medios suecos revelaran que grabaciones realizadas por usuarios de gafas inteligentes de Meta terminaron siendo revisadas por subcontratas en Kenia para entrenar sistemas de inteligencia artificial.

Según las informaciones publicadas, entre los vídeos aparecían escenas extremadamente privadas, incluyendo visitas al baño, datos bancarios o situaciones íntimas de carácter sexual.

Europa prepara su respuesta

El asunto ya está sobre la mesa de las instituciones europeas. El Comité Europeo de Protección de Datos, que reúne a las autoridades nacionales de privacidad, está elaborando un informe específico sobre la aceptabilidad social de las gafas inteligentes que se espera para este verano.

Paralelamente, varios eurodiputados han solicitado a la Comisión Europea que estudie si estos dispositivos cumplen realmente con la legislación comunitaria sobre privacidad y protección de datos.

En Francia, la autoridad nacional de protección de datos ya ha lanzado una de las advertencias más contundentes hasta la fecha. Según el organismo, esta tecnología podría normalizar una vigilancia "casi invisible y omnipresente" capaz de transformar profundamente la sociedad.

El temor a una vigilancia permanente

Los defensores de la privacidad consideran que el principal problema es el consentimiento. "Es imposible que las personas comprendan realmente a qué están consintiendo si están siendo grabadas sin saberlo", sostienen desde varias organizaciones de consumidores.

Algunos desarrolladores han decidido incluso actuar por su cuenta. Es el caso del programador Yves Jeanrenaud, creador de una aplicación capaz de alertar cuando detecta gafas inteligentes cerca del usuario.

La aplicación acumula ya más de 120.000 descargas. Su creador asegura que tomó la decisión tras leer casos de mujeres grabadas de forma oculta por hombres que utilizaban este tipo de dispositivos.

Meta defiende sus dispositivos

Meta, una de las compañías que más ha apostado por este mercado a través de sus gafas inteligentes Ray-Ban, rechaza las críticas.

La empresa asegura que sus productos incorporan importantes medidas de privacidad, entre ellas una luz LED que se activa automáticamente durante las grabaciones y sistemas diseñados para impedir que los usuarios oculten esa señal.

Además, sostiene que las imágenes permanecen almacenadas localmente salvo que el usuario decida compartirlas, sin embargo, las dudas continúan creciendo.

Y no solo por Meta. Samsung, Google y Apple también trabajan ya en sus propios modelos de gafas inteligentes, lo que hace pensar que esta tecnología podría convertirse en habitual durante los próximos años.

Precisamente por eso, muchos reguladores creen que el momento de actuar es ahora, porque, una vez que millones de personas comiencen a llevar cámaras conectadas permanentemente sobre la cara, quizá ya sea demasiado tarde para decidir qué límites quiere poner la sociedad.