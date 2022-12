El calendario cultural para 2023: de 'Barbie' a Indiana Jones o la vuelta de los grandes conciertos

Warner Bros/Getty Images/Disney Margot Robbie como 'Barbie', el vocalista de Coldplay Chris Martin, y Halle Bailey como 'La Sirenita'.

El 2022 ha sido el año de la vuelta a la cultura después de dos años de pandemia por la covid-19. Los espectadores han vuelto a los cines, ha vuelto la música en directo con festivales y conciertos con récords de asistencia y las galas de premios como los Oscar y los Goya han vuelto a celebrarse con normalidad.

2023 no espera ser menos y viene cargado de estrenos tanto en la gran pantalla con producciones como Babylon, Oppenheimer o Dune 2, como en plataformas digitales con el regreso de series como Sex Education (Netflix), Black Mirror (Netflix) o Succession (HBO).

Publicidad

También será el año en el que grandes artistas pasarán por España como parte de sus tours internacionales como Harry Styles, Coldplay o Metallica o que sacarán nuevos trabajos como es el caso de Sam Smith, Gorillaz o Shakira. A nivel editorial, volverán a las librerías las últimas novelas de Fernando Aramburu, Pierre LeMaitre o la segunda parte del best seller El niño con el pijama de rayas, de John Boyne.

Para no perderse nada, dejamos a continuación una guía con las películas, series, acontecimientos musicales y libros más esperados de cara a este 2023.

Cine

Este 2023 plantea estrenos para todos los gustos, desde cintas para toda la familia como el remake de La Sirenita o la última entrega de Pixar, Elemental, a las cintas más esperadas de cara la temporada de premios como Almas en pena de Inisherin, La ballena, TÁR o Los Fabelman pasando por cintas de superhéroes como Guardianes de la Galaxia Vol.3 o The Marvels.

A estas hay que sumar otras que, aunque se prevén para 2023 aún no tienen fecha de estreno como Beau is afraid de Ari Aster, el remake de Blancanieves o Aquaman 2.

Publicidad

Babylon (20 de enero)

Esta cinta del director de La La Land, Damien Chazelle, vuelve a los orígenes de Hollywood. En ella narra cómo los actores, a los que dan vida Brad Pitt y Margot Robbie, se tuvieron que adaptar a la transición del cine mudo al sonoro.

La ballena (27 de enero)

Darren Aronofsky regresa a la gran pantalla con la adaptación de la obra de Samuel D. Hunter, que cuenta la historia de hombre que pesa más de 250 kilos, al que interpreta Brendan Fraser, que se esconde del mundo en su pequeño apartamento en el que lamenta la pérdida de un ser querido y de lo que ha hecho con su vida.

TÁR (27 de enero)

Esta cinta que hizo que Cate Blanchett ganara la Copa Volpi en el Festival de Venecia aborda la vida de la directora de orquesta Lydia Tár cuando se prepara para grabar la sinfonía más trascendental de su carrera y los obstáculos que debe ir superando.

Almas en pena de Inisherin (3 de febrero)

Con ocho nominaciones a los Globos de Oro, esta cinta de Martin McDonagh protagonizada por Colin Farrell y Brendan Gleeson se postula como una de las favoritas para los Osacar. Ambientada en una remota isla de Irlanda aborda la historia de dos amigos que han pasado a ser enemigos y cómo uno de ellos intenta recuperar su amistad.

Publicidad

The Fabelmans (10 de febrero)

Spielberg vuelve a la gran pantalla con una de sus cintas más personales e incluso con toques autobiográficos. Protagonizada por Michelle Williams y Paul Dano cuenta la historia de Sammy Fabelman, un niño que descubre un secreto familiar y tendrá que abordarlo a través de su gran pasión: el cine.

El triángulo de la tristeza (17 de febrero)

Con dos nominaciones a los Globos de Oro y ganadora de la Palma de Oro en Cannes, esta película de Ruben Östlund narra las aventuras de un grupo de ricos en un crucero de lujo que vivirán una serie de situaciones surrealistas.

Irati (24 de febrero)

La cinta de Paul Urkijo se alzó con el Premio del Público en Sitges y cuenta con cinco nominaciones a los Goya. Se trata de un largometraje ambientado en el siglo XVIII cuando el cristianismo busca acabar con el paganismo en Europa. Un líder de los Pirineos pide a una diosa ancestral su ayuda con un pacto de sangre a la vez que hace prometer a su hijo Eneko que liderará a su pueblo en el futuro.

Publicidad

El imperio de la luz (3 de marzo)

Olivia Colman protagoniza esta cinta de Sam Mendes ambientada en un pueblo costero de la Inglaterra de la década de los 80, donde los trabajadores hacen frente a sus problemas sociales y personales mientras la ultraderecha crece en Reino Unido.

El hijo (10 de marzo)

Del director de El Padre, este largometraje protagonizado por Hugh Jackman y Laura Dern aborda ahora la historia de un padre ausente en la crianza de su hijo adolescente, que se encuentra sumido en una depresión.

Scream 6 (10 de marzo)

Los amantes de la saga de terror están de enhorabuena, vuelve una de las sagas más míticas esta vez con Jenna Ortega, que ha alcanzado la fama por Miércoles (Netflix), entre sus protagonistas.

John Wick 4 (24 de marzo)

Keanu Reeves está de vuelta con este mercenario, que intenta sobrevivir imponiendo sus propias reglas. En esta entrega, lleva su lucha contra High Table a nivel mundial mientras busca a los jugadores más poderosos del inframundo, desde Nueva York hasta Japón.

Super Mario Bros: la película (31 de marzo)

Los primeros clips de la cinta con el doblaje de Chris Pratt ya despertaron todo tipo de comentarios. La película que adapta el mítico videojuego de Nintendo es una de las más esperadas del año. En ella, Mario, acompañado de Luigi y compañía, tendrá que atravesar diversos mundos y obstáculos y se reencontrará con los conocidos personajes del videojuego.

Publicidad

Dragones y mazmorras: El honor entre ladrones (5 de abril)

El elenco encabezado por Chris Pine y completado por nombres Michelle Rodriguez, Regé-Jean Page, Justice Smith o Hugh Grant se enfrentará a la tarea de dar vida en la gran pantalla al mítico juego de rol de los 80.

Guardianes de la Galaxia Vol.3 (5 de mayo)

Las aventuras de Chris Pratt, Zoe Saldana, Dave Bautista y compañía continúan, aunque su trama es todavía un misterio, la sinopsis que deja FilmAffinity avanza lo que puede pasar en la próxima entrega: “Sigue a Star-Lord, todavía recuperándose de la pérdida de Gamora, que debe reunir a su equipo para defender el universo junto con la protección de uno de los suyos”.

La Sirenita (26 de mayo)

Este remake dirigido por Rob Marshall, lleva siendo objeto de polémica desde sus primeras imágenes promocionales con Halle Bailey como Ariel, la primera sirenita negra. La cinta es una de las más esperadas del año Disney con Melissa McCarthy como Úrsula, y con canciones originales de Lin-Manuel Miranda.

The Flash (23 de junio)

Esta cinta lleva sufriendo retrasos desde la pandemia también provocados por las polémicas que ha tenido su protagonista, Ezra Miller. En esta película Barry Allen vuelve atrás en el tiempo para que el asesinato de su madre no ocurra y abre brechas espacio-temporales imprevisibles.

Publicidad

Indiana Jones 5 (30 de junio)

Harrison Ford vuelve a armarse con el sombrero y el látigo para dar vida al arqueólogo en la que parece su última aventura. Además en esta ocasión se acompañará de Antonio Banderas y a Phoebe Waller-Bridger.

Elemental (14 de julio)

Pixar vuelve con sus producciones propias tras Lightyear, en esta ocasión, según la sinopsis proporcionada por Disney, “en una ciudad en la que conviven el fuego, el agua, la tierra y el aire, una joven llena de fuego y un tipo que fluye descubrirán lo mucho que tienen en común”.

Misión Imposible 7: Sentencia mortal - Parte 1 (14 de julio)

La saga protagonizada por Tom Cruiste también vuelve en 2023 bajo la batuta de Christopher McQuarrie. Además de Cruise, regresan Rebecca Ferguson como Ilsa, Simon Pegg como Benji, Ving Rhames como Luther y Vanessa Kirby como Alanna.

Barbie (21 de julio)

Aunque el tráiler ya despertó todo tipo de expectativas y comentarios, para ver la cinta de Margot Robbie y Ryan Gosling como los míticos juguetes de Mattel habrá que esperar al mes de julio. Según declaró Robbie, Barbie “empodera a los niños para imaginarse a sí mismos en roles aspiracionales, desde princesa hasta presidente”.

Publicidad

Oppenheimer (21 de julio)

2023 también será el año de regreso de Christopher Nolan, que se embarcará esta vez en un biopic del creador de la bomba atómica protagonizado por la estrella de Peaky Blinders (Netflix), Cillian Murphy, acompañado por Emily Blunt, Matt Damon, Robert Downey Jr, Rami Malek, Florence Pugh.

The Marvels (28 de julio)

La versión femenina de Los Vengadores se llama The Marvels y, aunque en un principio iba a ser Capitana Marvel 2, han decidido ampliar el elenco para que Brie Larson esté acompañada de otras superheroínas a las que dan vida Teyona Parris y Kamala Khan.

Dune: Parte 2 (3 de noviembre)

La segunda entrega de la cinta de Denis Villeneuve continuará, tal y como hace en el libro de Frank Herbert, con las aventuras en Arrakis. Repetirá el elenco formado por Zendaya, Timothée Chalamet, Javier Bardem, Rebecca Ferguson, Stellan Skarsgård, Dave Bautista o Charlotte Rampling, entre otros.

Balada de pájaros cantores y serpientes (17 de noviembre)

Protagonizada por Rachel Zegler, esta cinta se basa en la precuela de Los juegos del hambre lanzada por Suzanne Collins en 2020 décadas antes de la llegada de Katniss Everdeen. El protagonista es un joven Cornelius Snow que con 18 años es el mentor de la tributo femenina del distrito 12 y se convertirá en el tirano de Panem.

Wish (24 de noviembre)

Esta nueva película de Disney cuenta con los creadores de Frozen y se basa en la historia de Asha, una superheroína de 17 años que se lanzará a la aventura junto a su cabra y una estrella, que explicará el origen de las estrellas fugaces y los deseos.

Publicidad

Wonka (15 de diciembre)

Para acabar el año, una nueva adaptación del universo Charlie y la fábrica de chocolate protagonizada esta vez por Timothée Chalamet. Esta cinta abordará la juventud del chocolatero y tendrá un tono más musical que la de Tim Burton.

Series

En las plataformas también recuperan el ritmo de rodaje previo a la pandemia y llegarán las nuevas temporadas de producciones esperadas por sus fans como Black Mirror, The Mandalorian o Succession a la vez que se estrenarán otras nuevas. La gran mayoría de estas novedades serán secuelas o precuelas, como el spin-off de Berlín de La Casa de Papel o la serie basada en la reina Carlota de Los Bridgerton, aunque también habrá otras originales como la producción basada en el videojuego The Last of Us.

Berlín - Netflix

Esta nueva ficción de Álex Pina tendrá el personaje de Pedro Alonso como protagonista, aunque por el momento se desconoce si se ubica antes o después del atraco a la Casa de la Moneda. Lo que sí se conoce es el reparto, que contará con Michelle Jenner, Tristán Ulloa, Begoña Vargas, Julio Peña y Joel Sánchez.

Netflix Pedro Alonso como Berlín en 'La casa de papel'.

Black Mirror (Temporada 6) - Netflix

Aunque todavía se desconoce la fecha concreta de estreno, todo apunta que en el segundo semestre se podrá ver la nueva tanda de episodios de la famosa distopía tecnológica. En esta ocasión contará con las incorporaciones de Zazie Beetz, Paapa Essiedu, Josh Hartnett, Aaron Paul, Kate Mara, Danny Ramirez, Clara Rugaard, Auden Thornton y Anjana Vasan.

Publicidad

The Last of Us - HBO

El 15 de enero llega la esperada ficción basada en los videojuegos del mismo nombre. La serie seguirá a Joel, un contrabandista encargado de escoltar a la adolescente Ellie a través de unos Estados Unidos en una distopía postapocalíptica.

You (Temporada 4) - Netflix

El próximo 9 de febrero el inquietante acosador Joe volverá a las andanzas, esta vez desde París, donde no se sabe si iniciará una nueva vida o seguirá sus antiguas obsesiones.

El spin-off de Ahsoka y The Mandalorian (Temporada 3) - Disney +

El universo The Mandalorian trae dos novedades para 2023: por un lado una nueva temporada de la serie y, por otro, un spin-off de la jedi Ahsoka, que apareció en la segunda temporada. Para esta secuela no hay aún fecha de estreno, pero The Mandalorian tiene confirmado su regreso el 1 de marzo.

Los Bridgerton (Temporada 3) y spin-off de la reina Carlota - Netflix

Al igual que The Mandalorian, Los Bridgerton traen doble novedad: por un lado la tercera temporada de la serie, que llegará el próximo mes de mayo y que estará protagonizada por Colin Bridgerton y Penelope Featherington; y por otro, el spin-off de la reina Carlota, que ahondará en su juventud y en la de Lady Danbury y Violet Bridgerton y que verá la luz antes de la tercera temporada de la serie.

Netflix Penélope y Colin de 'Los Bridgerton'.

Publicidad

Succession (Temporada 4) - HBO

Aunque no hay fecha exacta se prevé que este gran éxito de HBO regrese en la primavera de 2023, en la que Logan Roy y sus herederos volverán a jugar sus mejores cartas para sorprender al espectador.

The Boys: Gen V - Prime Video

Esta serie surgida a raíz de The Boys tampoco tiene fecha de estreno concreta, pero llegará a lo largo del año. En ella se abordará la vida de los estudiantes de Godolkin University, la universidad de superhéroes de Vought, quienes tendrán que pasar los retos más imposibles para sobrevivir.

30 Monedas (Temporada 2) - HBO

Álex de la Iglesia vuelve con la segunda entrega de esta serie de terror, que se estrenará a lo largo del año. Por ahora, solo se conoce su sinopsis: “La mayor parte del pueblo de Pedraza está loco, encerrado en un psiquiátrico. Elena yace en coma, en una oscura cama de hospital. Paco, destrozado por los remordimientos, intenta cuidar de ella, pero no es fácil. A medida que el horror crece a su alrededor, nuestro grupo de héroes deberá enfrentarse a un nuevo enemigo”.

Sex Education (Temporada 4) - Netflix

Los alumnos del instituto Moordale volverán este 2023, siguiendo con la tradición se espera que el estreno no se demore más allá del primer trimestre. El elenco se mantendrá con algunas incorporaciones, sin embargo, el personaje de Maeve aparecerá menos esta temporada debido a su estancia en Nueva York.

Sky Rojo (Temporada 3) - Netflix

El 13 de enero se estrena la tercera temporada de esta ficción española, que estará ambientada seis meses después de la última batalla de la segunda temporada. Su sinopsis reza así: “Cuando su nueva vida estalla en pedazos, las chicas entienden que el pasado siempre vuelve y que si quieren ser realmente libres deben acabar con él. O lo que es lo mismo, con Romeo”.

Publicidad

And Just Like That (Temporada 2) - HBO

El reboot de Sexo en Nueva York ha sido todo un éxito, de ahí que HBO se haya apresurado den sacar una segunda temporada. Se prevé que se estrene para el verano de 2023.

Música

A nivel musical 2023 será el año de los grandes tours y el regreso de nombres que llevaban años parados o más alejados del foco. Por ejemplo, U2 sacará un nuevo trabajo o, más bien dos, uno de grandes éxitos remasterizados bajo el nombre Songs of surrender (el mismo que las memorias que publicó Bono el pasado mes de septiembre) y otro de canciones originales.

Los rumores también apuntan a un regreso de Rihanna. Tras su actuación confirmada para la Superbowl el próximo mes de febrero, todo apunta a que la de Barbados prepara un nuevo trabajo.

Shakira también prevé un lanzamiento para este 2023 en el que se incluirán los nuevos singles que ha ido lanzando desde verano como Te felicito o Monotonía. Los rumores también rodean a sus satánicas majestades, Los Rolling Stones, que prevén sacar su 23º trabajo coincidiendo con el 61º aniversario del grupo. Se trataría del primer disco sin Charlie Watts.

Con nuevo trabajo programado para el próximo mes de marzo están Depeche Mode, que llevaban sin sacar un LP con canciones originales desde 2017. Memento Mori será su nuevo trabajo que presentarán en España en el Primavera Sound, tanto en Madrid como en Barcelona.

Publicidad

También sacarán disco este 2023 Lana Del Rey, que se prevé que el 10 de marzo publique Did You Know That There’s a Tunnel Under Ocean Blvd, título que acompaña a su nuevo single.

Gorillaz tendrán nuevo trabajo de estudio el próximo 24 de febrero: Cracker Island. La banda virtual liderada por Damon Albarn y Jamie Hewlett colaborarán con artistas tan dispares como Tame Impala o Bad Bunny. Del mismo modo, 2023 será el año de Sam Smith que publicará su disco Gloria el 27 de enero, después de tres años de silencio.

Los ganadores de Eurovisión 2021, Måneskin lanzarán su cuarto trabajo, Rush, el próximo 20 de enero. En él se prevé que incluyan los singles que han ido lanzando el último año como Mammamia o Supermodel.

Disco nuevo también tendrá Metallica, 72 Seasons, que verá la luz el próximo 14 de abril. Eso sí, para disfrutarlo en directo habrá que esperar a 2024, ya que la banda de James Hetfield parará los días 12 y 14 de julio de 2024 en Madrid con dos formatos de concierto exclusivos.

Publicidad

Entre las giras internacionales que tendrán parada en España destacan la de Bruce Springsteen, que parará en el Palau Sant Jordi el próximo mes de mayo, conciertos para los que The Boss ya ha colgado el ‘no hay billetes’. Lo mismo sucede con Coldplay que pararán también en la ciudad condal en mayo con tres fechas diferentes, tras varias prórrogas y agotar todas las entradas, con su gira Music of the spheres.

En un tono más pop Robbie Williams pasará con su XXV tour por España con doble parada en Barcelona (24 y 25 de marzo), en Madrid (en el MadCool el 6 de julio), en Fuengirola (el 15 de junio) y en Santiago de Compostela (el 8 de julio).

Otro icono del pop más actual, Harry Styles, también pasará por Madrid y Barcelona los días 12 y 14 de julio, respectivamente, con su Love on Tour.

Este 2023 también será el del regreso de los grandes festivales. De ahí que el Primavera Sound, el BBK Live o el MadCool hayan jugado con la exclusividad de artistas de renombre internacional. Los primeros trayendo a España el reencuentro de los británicos Blur, los segundos con la única fecha en festivales de Arctic Monkeys —aunque estos confirmaran dos fechas a finales de julio en el Wizink Center— y los terceros por contar con la única fecha en el país de Red Hot Chili Peppers y Sam Smith.

Publicidad

MadCool/Primavera Sound/BBK Live Carteles de las ediciones 2023 del MadCool, Primavera Sound y BBK Live.

A nivel nacional, 2023 será el de la gira Contra todo pronóstico de Joaquín Sabina, que empezará el próximo mes de abril en Las Palmas de Gran Canaria. También sacarán disco Iván Ferreiro, que ya ha presentado su single En el alambre, Quevedo que busca asentar el éxito tras la sesión de Bizarrap, y Lola Índigo. Aunque ninguno de los tres tiene fecha exacta de publicación.

Libros

En el mundo editorial también habrá terremoto que empezará nada menos que el 10 de enero con la publicación de las memorias del príncipe Harry titulada En la sombra (Plaza y Janés).

Ray Bradbury, el autor de Farenheit 451, también vuelve a publicar, en esta ocasión, una recopilación de cuentos. Estos 22 relatos mezclan el terror, el género fantástico y la ciencia ficción. Mucho después de medianoche (Minotauro) verá la luz el próximo 11 de enero.

El gran superventas francés Pierre Lemaitre presenta el 12 de enero su nuevo libro: El ancho mundo (Salamandra). Ambientada en plena posguerra, en 1948, esta novela cuenta la vida de la familia Pelletier propietaria de una fábrica de jabones en Beirut que tendrá que plantearse si vuelve a Francia o si continúan en el país.

Publicidad

Salamandra Portada de 'El ancho mundo' de Pierre Lemaitre.

También el 12 de enero llegará a las librerías el último libro de Ray Loriga, Cualquier verano es un final (Alfaguara). El 19 lo hará Indira (Reservoir Books), la última entrega de la saga de Santiago Díaz protagonizada por Indira Ramos. Ramos tendrá que investigar ahora el hallazgo de varios cadáveres en un solar en construcción mientras soluciona distintos aspectos importantes de su vida personal.

El 25 de enero se publica la primera novela del columnista y articulista político Daniel Bernabé: Todo empieza en septiembre (Planeta), un retrato generacional de los cuarentañeros que, tal y como reza su sinopsis, “cada día comprueban su extracto bancario y se dan cuenta que lo que se les vendió como futuro no era más que una campaña de marketing”.

El superventas autor de La chica de nieve Javier Castillo publicará el 1 de febrero El cuco de cristal (Suma), cuya trama es por ahora un misterio. Ese mismo 1 de febrero vuelve a las librerías Fernando Aramburu con una novela en la que ETA vuelve a estar presente. Hijos de la fábula (Tusquets) narra la historia de Asier y Joseba, dos jóvenes que aspiran a formar parte de ETA cuando se enteran, en el sur de Francia del cese de la organización en 2011. Esto les hará plantearse nuevos caminos.

Tusquets Portada de 'Hijos de la fábula' de Fernando Aramburu.

Publicidad