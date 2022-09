El comentario más repetido sobre la reina Sofía tras aparecer con Juan Carlos I en Londres

👑🇪🇸 Me resulta imposible imaginar a alguien a quien no le parezca vergonzosa esta imagen, después de las Corinnas y las Bárbaras. El papel de doña Sofía, mujer abnegada que aguanta las infidelidades de su marido con la cabeza alta, ya no tiene nada de ejemplar ni elegante https://t.co/ve0mjzqDQd