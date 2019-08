El cumplimiento de los Derechos Humanos (#YoExijo)

Exijo el derecho a movernos libremente, y exijo también ese derecho para las personas migrantes. Exijo también esa libertad fundamental para los refugiados, que merecen especial atención. La inmigración no es un acto criminal, por eso condeno a los países que señalan a las personas migrantes como el enemigo. Trump, Salvini o tantos otros se dedican a alimentar a la bestia de los egoísmos nacionales, y no parece importarles que Europa ya vivió hace casi 100 años la peor de las caras que podía ofrecer la humanidad. Me niego a repetir la historia, me niego a cerrar puertos a refugiados, me niego a olvidar que Canadá, Estados Unidos o Cuba también cerraron sus puertos al Sant Louis, navío cargado de refugiados europeos, en su mayoría judíos, allá por 1939 y que su destino fue volver a Europa y morir en campos de concentración. Me niego a que la sociedad sea incapaz de reaccionar ante este despropósito.

Exijo el derecho al trabajo. Trabajo digno por un salario digno y justo. Y solicito también a los estados que presten especial atención en esta materia a los colectivos más vulnerables: mujeres y jóvenes. Parece olvidársele a los estados que el derecho al trabajo es un derecho fundamental e irrenunciable, y que su ausencia está condenando a los ciudadanos, en espacial a las ciudadanas, a condiciones de miseria.

Exijo respeto a todos los modelos de familia, independientemente de su conformación o cualquier otra cuestión: identidad de género, adopción, gestación subrogada, orientación sexual, etc. Todas las familias merecen el mismo respeto por parte de la sociedad. Un país que se permite el lujo de discriminar en su legislación a un modelo de familia no puede calificarse como un país decente y un gobernante que señala públicamente a un modelo de familia no merece ostentar el poder.