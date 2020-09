El detalle más comentado en el 'look' de Pablo Iglesias en 'Al Rojo Vivo': no es el moño

El vicepresidente del Gobierno y líder de Unidas Podemos, Pablo Iglesias, ha reaparecido este miércoles en Al Rojo Vivo (laSexta) con la primera entrevista del nuevo curso político.

El político ha acudido a la entrevista con la periodista María Llapart con un look totalmente renovado. Iglesias no solo ha llegado con el moño que ya presentó en una entrevista con Pedro Piqueras en Informativos Telecinco y que explicó en una foto en Instagram: “Entre la ola de calor y que mis hijos me tiran del pelo... tocaba nuevo look 😅”.

En esa publicación de Instagram, el representante también rescató un pendiente de aro negro que llevaba cuando irrumpió en el tablero político español. Sin embargo, en la entrevista en laSexta lo ha vuelto a llevar junto a otro en la otra oreja siendo su primera intervención pública en la que aparece con un look tan renovado.

Desde un primer momento, ese detalle ha sido de los más comentado en redes sociales por los espectadores.