El día que la agricultura condenó a la humanidad

Nastco via Getty Images

Aunque pudiera parecer que el título de este post llama a engaño, no es así. Yuval Noah Harari, autor de Sapiens (una obra muy recomendable e indispensable para cualquier libre pensador), sostiene que el feliz cazador-recolector condenó a sus descendientes al despotismo y la arbitrariedad del estado cuando en el neolítico decidió cubrir su cabeza con un techado, vencer la espalda sobre un arado de forma miserable y ver crecer los cultivos con angustia e incertidumbre. De esas mieses, este hombre infeliz y atormentado que tan bien conocemos todos nosotros.

Hasta ese momento -hace 70.000 años-, el homo sapiens deambulaba por el planeta sin ansiedad ni apuros, desplazándose en pequeños grupos de nómadas que se alimentaban de lo que iban encontrando a su paso. No tenían muchos hijos y, cuando así era, los períodos de gestación y madurez eran muy rápidos, para favorecer la marcha y la dinámica vital de esos primeros homínidos con capacidad de raciocinio. Consumían lo que necesitaban y seguían su marcha. Así, sin más.

Pero un buen día, algunos de estos clanes se detuvieron más de lo habitual en un sitio, y descubrieron la siembra: el génesis de la agricultura. ¡Qué felicidad! -debieron pensar- y se figuraron que eso era tan sencillo como posar las nalgas sobre una piedra mientras esperaban ver brotar frutos y bayas como si fuera el maná. ¡Infelices…! Fue entonces cuando aprendieron a temer, no el presente, sino el futuro. ¿Y si las alimañas se ceban con nuestras cosechas? ¿Y si no llueve? ¿Y si esta cosecha es mala? ¿Y si…?

Y así aprendieron a vivir del futuro, y se olvidaron del presente. Cosechemos más y guardemos para los malos tiempos -susurraban prudentes- mientras se reproducían a un ritmo frenético (alguien tendrá que trabajar el campo cuando nosotros no podamos, se decían ufanos) y los períodos de gestación se adaptaban al sedentarismo, alargándose en el tiempo, mientras el terreno cultivable crecía de forma exponencial, y no por necesidad, sino por el miedo a no poder alimentar a una población que crecía de forma desmesurada.