Trump 'El Pacificador' reivindica "las 8 guerras" que ha terminado y avisa a los aliados: "Rusia y China no le tienen nada de miedo a la OTAN sin EEUU"

Pocas horas después de las capturas de los dos petroleros por parte de EEUU -uno en el Caribe y otro en el Atlántico Norte, de bandera rusa- y que ha hecho escalar la tensión con el Kremlin, Donald Trump ha querido hacerse notar nuevamente. Esta vez a través de su red social Truth Social con un mensaje en el que se ha mostrado contundente como pocas veces respecto a todo tipo de temas.

El presidente estadounidense ha disparado contra todos, y una vez más, se ha autoproclamado el gran salvador del mundo, como de costumbre. En unos pocos caracteres ha querido reivindicar su labor al frente del gobierno de EEUU y ha mostrado su enfado -una vez más- por no recibir el Nobel de la Paz.

Sin embargo, lo más destacado del mensaje ha sido posiblemente la alusión a la OTAN y al papel de EEUU en la alianza, en un claro mensaje a navegantes, que se podría casi definir como una amenaza.

En mayúscula con la intención de darle mayor relevancia, ha destinado un claro mensaje a la Alianza. "RUSIA Y CHINA NO LE TIENEN NADA DE MIEDO A LA OTAN SIN ESTADOS UNIDOS, Y DUDO QUE LA OTAN NOS APOYE SI REALMENTE LA NECESITÁRAMOS. TODOS TENEMOS SUERTE DE QUE HAYA RECONSTRUIDO NUESTRO EJÉRCITO EN MI PRIMER MANDATO, Y SIGA HACIÉNDOLO".

En este sentido, no ha desaprovechado la oportunidad para colgarse -otra vez- su medalla por hacer que todos los países aliados hayan aceptado el nuevo trato impuesto "respetuosamente" por EEUU por el cual pasan de aportar el 2% del PIB al 5% para el gasto en Defensa.

"Recuerden, para todos esos grandes fanáticos de la OTAN, estaban al 2% del PIB, y la mayoría no pagaba sus cuentas, HASTA QUE LLEGO YO. ¡Estados Unidos, ingenuamente, los pagaba! Yo, respetuosamente, los llevé al 5% del PIB, ¡Y PAGAN, inmediatamente!", ha señalado el presidente norteamericano.

Trump, 'El Pacificador'

Pero su speech no ha terminado aquí, ya que aún le faltaba recordar algunas de sus 'proezas'. Aquí entran en juego Ucrania, Rusia y hasta ocho conflictos internacionales que el magnate ha conseguido finalizar... según él afirma. Y ha mostrado su descontento -sí, también, una vez más- por no recibir el Nobel de la Paz.

"Sin mi participación, Rusia tendría TODA UCRANIA ahora mismo. Recuerden, también, que yo solo TERMINÉ 8 GUERRAS, y Noruega, miembro de la OTAN, ingenuamente decidió no darme el Premio Nobel de la Paz. ¡Pero eso no importa! Lo que importa es que salvé millones de vidas", ha continuado el presidente.

Finalmente, y en un nuevo alarde de patriotismo, Trump ha recordado que Rusia y China "solo temen y respetan es el DJT REBUILD U.S.A" es decir la "reconstrucción" de Estados Unidos. "¡¡¡HAGAMOS A AMÉRICA GRANDE DE NUEVO!!! Presidente DJT", ha concluido.