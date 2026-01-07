EEUU controlará la venta de petróleo de Venezuela por tiempo "indefinido", según avisa el secretario de Energía estadounidense

Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
El dinero obtenido por estas transacciones se depositará en cuentas controladas por Washington. 

El futuro del mercado petrolífero tras el ataque de EEUU a Venezuela y la detención de Maduro.Getty Images/iStockphoto

EEUU confirma lo que muchos pronosticaban. El secretario de Energía de Estados Unidos, Chris Wright, ha anunciado este miércoles que su país controlará la venta de petróleo de Venezuela durante un tiempo "indefinido". El dinero que consiga de dichas transacciones se depositará en cuentas controladas por Washington.

