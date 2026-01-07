ENCUESTA: ¿te da miedito que Trump quiera hacerse con Groenlandia?

Donald Trump vuelve a la carga y ahora quiere hacerse con Groenlandia. El inmenso territorio autónomo bajo soberanía de Dinamarca es un viejo deseo del presidente estadounidense, que ha recuperado su interés en dicho enclave en las últimas y frenéticas fechas.

Después de capturar a Nicolás Maduro en Venezuela y en pleno enfrentamiento/cruce de amenazas con medio mundo, Trump ha recordado sus ansias de hacerse con Groenlandia. Un territorio clave para la "seguridad nacional" de EEUU.

Para el presidente republicano se trata de un objetivo prioritario... pese a que pertenece a Dinamarca, país que comparte membresía de la OTAN junto con EEUU y otros 30 estados.

De momento, Trump ya ha dicho que quiere hacer 'suya' Groenlandia y no descarta tirar de billetera para comprar el territorio. Pero tampoco descarta, ha remarcado, hacer uso del ejército para conseguir una anexión por las armas, algo que espanta a la propia OTAN, a la UE y al resto del mundo.

Por ahora, Dinamarca avisa de que no se va a quedar callada y la Unión Europea trabaja en un plan de respuesta conjunta a toda prisa para no dejar atrás al país danés, que también forma parte de 'los Veintisiete'.

Las partes ya se han posicionado. Ahora te toca a ti votar en nuestra encuesta. ¿Te da miedo esta ofensiva de Trump para con Groenlandia o quedará en otra más de sus muchas bravuconadas verbales sin efecto?

