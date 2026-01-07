Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
"El fin de Europa": la advertencia alemana si Trump cumple su amenaza de atacar Groenlandia
Si esta ofensiva se materializase finalmente, supondría el fin de la OTAN, pues significaría que el aliado más fuerte de la alianza estaría atacando a un socio más pequeño.  

El presidente de EEUU, Donald Trump, sobre una imagen de bloques de hielo en Groenlandia.Getty Images / El HuffPost

La fijación de Estados Unidos con Groenlandia (que cuenta con unos 57.000 habitantes) podría significar "el fin de Europa". Así lo cree la periodista Eva Fischer, quien señala en un artículo que un posible ataque por parte de EEUU a este territorio podría significar el fin de la OTAN, o al menos una degradación de la misma, pues la nación más fuerte de la alianza estaría atacando a un aliado más pequeño. 

Esto, además, beneficiaría al presidente ruso, Vladímir Putin, a quien le viene bien una ruptura de la alianza, o en su defecto, una desestabilización de la misma. "Esto acerca el objetivo de Putin de extender el control de Rusia hasta Lisboa, probablemente mucho más rápido de lo que jamás imaginó", señala la comunicadora. 

También advirtió de lo mismo la primera ministra de Dinamarca, Mette Frederiksen. "Si Estados Unidos ataca a un aliado de la OTAN para anexionarse Groenlandia sería el fin de todo, incluida la OTAN y, por tanto, la seguridad posterior a la Segunda Guerra Mundial", advirtió la política, terminado de este modo con 80 años de historia de seguridad trasatlántica. 

La posible ruptura de la alianza supondría, además, el fin de Europa como tal, según cree Fischer. "Una Europa sin la OTAN no sobrevivirá; Estados Unidos es su mayor aliado. Especialmente para estados pequeños como los países bálticos o aquellos con costas escarpadas como Noruega, solo gracias a la protección de la OTAN pueden confiar en la paz", alertó la misma. 

"Una Europa sin la OTAN no sobrevivirá; Estados Unidos es su mayor aliado"
Eva Fischer

Ello, además, facilitaría a Putin el camino para atacar a Occidente, que se encontraría dividida y sin la defensa de Estados Unidos, que actualmente lidera la disuasión de la OTAN. Además, muchos de los recursos militares y bélicos que a día de hoy emplea Europa son proporcionados por los Estados Unidos, por lo que supondría un gran golpe para su defensa. 

"En resumen: los europeos dependen completamente de Estados Unidos. Rusia aún no ha invadido los países bálticos porque la disuasión de una OTAN liderada por Estados Unidos es eficaz", señala finalmente la periodista. 

Las declaraciones de la periodista llegan después de que este martes la Casa Blanca confirmase que baraja el uso del Ejército entre sus opciones hacerse con el control de Groenlandia, lo que ha provocado que tanto Dinamarca como el territorio en cuestión pidan al secretario de Estado de Estados Unidos que concierte una reunión a nivel de ministros Exteriores. 

Andrea Cadenas de Llano Sosa
Andrea Cadenas de Llano Sosa
MOSTRAR BIOGRAFíA

Soy redactora de actualidad en El HuffPost España, donde hablo sobre las noticias de última hora y analizo algunos de los temas que conforman la actualidad.

 

Sobre qué temas escribo

Escribo de todo tipo de temas, desde sucesos hasta política y asuntos internacionales, siempre con una mirada crítica y con la idea de que detrás de cada tema hay una historia que merece ser contada. Siempre con la intención de informar, incomodar cuando toca y aportar una mirada que no se quede solo en la superficie. 

  

Mi trayectoria

Cordobesa de los pies a la cabeza. Nací y crecí en Córdoba, tierra de Julio Romero de Torres y ciudad con más Patrimonios de la Humanidad. Me gradué en Periodismo en la Universidad Rey Juan Carlos, en Fuenlabrada, donde descubrí que escribir no solo es contar cosas, sino también saber cómo hacerlo para que te escuchen.

 

Antes de aterrizar en El HuffPost, hice unas prácticas en el diario AS, que me sirvieron para aprender cómo se trabaja en una redacción, así como para coleccionar alguna que otra anécdota. Llevo ya un año trabajando en HuffPost, un lugar que se ha convertido en mi segunda familia, y actualmente vivo en Madrid. Siempre con ganas de aprender, reírme y contar historias que valgan la pena.

 

 

Cómo contactar conmigo:

 