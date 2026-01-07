Así es el ejército de Dinamarca: 9.000 soldados, buques de guerra y una treintena de cazas F-35 para defender Groenlandia

Aviones de combate sobre una bandera danesa en plena tensión geopolítica ante el interés de Estados Unidos por hacerse con Groenlandia.

Donald Trump ya no oculta sus ansias irrefrenables de hacerse con Groenlandia... aunque sea por la fuerza. La Casa Blanca afirmó este martes que está estudiando "diversas opciones" para hacerse con el control de esta isla en el Atlántico bajo dominio actual de Dinamarca. Y entre esas opciones está "el uso de las Fuerzas Armadas estadounidenses".

"El presidente Trump ha dejado claro que la adquisición de Groenlandia es una prioridad de seguridad nacional para Estados Unidos y que es vital para disuadir a nuestros adversarios en la región ártica", explicó en un comunicado remitido a la cadena CNBC y otros medios la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt.

El presidente de EEUU, Donald Trump, durante una rueda de prensa en la Casa Blanca celebrada el 16 de diciembre de 2025. The Washington Post via Getty Im

"El presidente y su equipo están analizando diversas opciones para alcanzar este importante objetivo en política exterior y, por supuesto, el uso de las fuerzas armadas estadounidenses siempre es una opción a disposición del comandante en jefe", añadía el texto, que se publicó tres días después de que EEUU ejecutara una operación militar para apresar al presidente venezolano, Nicolás Maduro.

Pese a ser la mayor isla del planeta, Groenlandia es también el territorio más escasamente poblado, con alrededor de 56.000 habitantes, la mayoría inuit (conocidos antes como esquimales). Como cerca de un 80% de su superficie está helada, la población se concentra en la costa sudoccidental, en torno a la capital, Nuuk.

¿Para qué quiere Trump, entonces, una isla tan escasamente poblada y olvidada prácticamente hasta ahora? Su primer motivo es meramente geográfico. El territorio en cuestión forma parte de Norteamérica, pero políticamente de Europa al estar bajo administración danesa desde 1814. De hecho, la capital está más cerca en kilómetros de Washington (3.260 kilómetros) que de Copenhague (3.530 kilómetros).

El segundo motivo es económico. La economía local, tal como ya hemos contado en El HuffPost, se basa principalmente en la pesca y depende en gran parte de los subsidios que aporta el gobierno danés, que representan aproximadamente una quinta parte del Producto Interno Bruto de Groenlandia.

Sin embargo, en los últimos años han aumentado las expectativas y el interés por sus recursos naturales, como las tierras raras, el hierro y el uranio, que podrían ser más fáciles de explotar como resultado del deshielo provocado por el calentamiento del planeta. Y ya sabemos lo que le encanta a Trump explotar recursos naturales, como las tierras raras de Ucrania o el petróleo venezolano.

La primera ministra danesa, Mette Frederiksen, a su llegada a una cumbre de la Unión Europea celebrada en Bruselas, Bélgica. Thierry Monasse/Getty Images

Estados Unidos, de forma oficial, defiende su interés de controlar Groenlandia argumentando que está "rodeada de barcos rusos y chinos". Olvidando que, al estar administrada por Dinamarca, es un territorio bajo el paraguas de la OTAN y su propia defensa ya le correspondería a Estados Unidos junto al resto de los países miembros de la organización.

A cuenta de las últimas amenazas del Gobierno Trump, la primera ministra danesa, Mette Frederiksen, ha dicho que se toma en serio las intenciones del republicano y ha advertido de que "si un país de la OTAN ataca a otro país de la OTAN, todo se acabará, incluida nuestra OTAN y, en consecuencia, la seguridad que ha proporcionado desde el fin de la Segunda Guerra Mundial".

Cuántos soldados tiene Dinamarca: 9.000 efectivos contra la mayor potencia mundial

Un grupo de soldados danesas en la localidad de Fredericia (Dinamarca). Getty Images

Pero, ¿podría hacer frente Dinamarca a una operación de Estados Unidos en Groenlandia? Los números sobre su capacidad militar no le acompañan. Según datos oficiales, cuenta con unos 9.000 soldados. Estados Unidos, casi 1,5 millones.

En los últimos meses, ante la creciente amenaza de Putin, el gobierno danés ha ido dedicando más presupuesto a la materia de defensa y ha impuesto el servicio militar obligatorio para las mujeres.

Sobre lo primero, cabe destacar que el país nórdico tiene previsto destinar el 2% del PIB íntegramente a su defensa en 2026, tras décadas de no dedicar más del 1% de los recursos. Cabe recordar que Estados Unidos ha pedido a los miembros de la OTAN que este esfuerzo en gasto en defensa sea del 5%, algo que suscribió también Dinamarca pero que, de facto, no cumple prácticamente ningún país.

En Dinamarca sigue existiendo la 'mili', aunque con peculiaridades. Primero se alistan los voluntarios y, si hay plazas libres, los huecos que quedan por cubrir se sortean mediante un sistema de lotería. En virtud de una ley aprobada por el Parlamento danés en junio de 2023, las mujeres que cumplan ahora 18 años tendrán que inscribirse para ser evaluadas para su posible incorporación al servicio militar, en consonancia con las medidas ya vigentes para los hombres.

La nueva reforma también incluye que el servicio militar danés pasará a durar casi el triple que hasta ahora (de los cuatro meses iniciales a once). Los primeros cinco se destinarán a adquirir una formación militar básica, y en los siguientes seis meses se continuará la formación en una unidad operativa del Ejército de Tierra, la marina o la fuerza aérea. El objetivo final es elevar el número de reclutas que hacen el servicio militar de los 5.000 actuales a 7.500 en 2033.

Cifras, sin embargo, insuficientes para hacer frente al potencial militar y armamentístico de Estados Unidos en el caso de que decidiera utilizar la fuerza para hacerse con Groenlandia. El territorio, pese a ser autónomo, sí tiene delegadas las competencias de asuntos exteriores, seguridad y política financiera. De tal modo que estas materias son responsabilidad del gobierno danés.

Así se divide su ejército:

Real Ejército Danés : La fuerza terrestre responsable de defender el territorio de Dinamarca y de participar en misiones internacionales. Incluye infantería, unidades blindadas y artillería.

: La fuerza terrestre responsable de defender el territorio de Dinamarca y de participar en misiones internacionales. Incluye infantería, unidades blindadas y artillería. Real Armada Danesa : Protege los intereses marítimos de Dinamarca, incluyendo su extensa costa y las aguas circundantes. La armada se compone de fragatas, buques patrulleros, submarinos y unidades de aviación naval.

: Protege los intereses marítimos de Dinamarca, incluyendo su extensa costa y las aguas circundantes. La armada se compone de fragatas, buques patrulleros, submarinos y unidades de aviación naval. Real Fuerza Aérea Danesa: Asegura la soberanía aérea, lleva a cabo operaciones aéreas y proporciona apoyo a las fuerzas terrestres y navales. Se compone de aviones de combate, helicópteros y aviones de transporte.

Asegura la soberanía aérea, lleva a cabo operaciones aéreas y proporciona apoyo a las fuerzas terrestres y navales. Se compone de aviones de combate, helicópteros y aviones de transporte. Guardia Nacional Danesa: Una organización militar voluntaria que apoya la defensa de Dinamarca asistiendo a las fuerzas armadas regulares y gestionando tareas como la búsqueda y el rescate. El número de voluntarios interesados en entrar en este grupo se ha duplicado en los últimos meses.

Cuántos F-35 tiene Dinamarca

Aviones F-35 y F-16 de Dinamarca, junto a otros de Suecia, durante una exhibición el 16 de diciembre de 2025 Kristian Tuxen Ladegaard Berg

En lo que respecta a su 'músculo militar', Dinamarca está incrementando significativamente en estos últimos meses el poder de combate de las Fuerzas Armadas Danesas con la adquisición de 16 cazas F-35 adicionales. Esto elevará la flota total de F-35 de las Fuerzas Armadas Danesas a 43 cazas en 2027.

Actualmente, Dinamarca ya dispone de 15 de estas aeronaves, seis de ellas en una base de entrenamiento en Estados Unidos, y espera recibir el resto de los aviones correspondientes a la primer compra a lo largo de este año. Mientras, muchos de sus F-16 que mantenía hasta ahora, los ha ido vendiendo a países como Argentina o se han enviado a Ucrania.

También se da la paradoja de que el Departamento de Defensa de Estados Unidos ha aprobado en estos últimos días una posible venta de aviones de patrulla y reconocimiento marítimo multimisión P-8A... a Dinamarca. El valor del contrato sería de unos 1800 millones de dólares (1650 millones de euros).

El gobierno danés anunció igualmente un paquete complementario de inversiones centrado en el Ártico, con énfasis en la defensa de Groenlandia. Entre las iniciativas aprobadas figuraban la construcción de una nueva sede del Comando Ártico en la capita lde Groenlandia, la adquisición de aeronaves de patrulla marítima, la compra de buques especializados para operaciones en zonas polares y el acceso a capacidades rompehielos.

Cuántos barcos de guerra tiene Dinamarca

La Armada Real de Dinamarca opera una flota de más de una veintena de buques de guerra, cuya espina dorsal son sus cinco fragatas: tres de la clase Iver Huitfeldt para defensa aérea avanzada y dos de la clase Absalon especializadas en lucha antisubmarina, según detalla la información oficial de sus Fuerzas Armadas.

Además, cuenta con más de una docena de buques oceánicos y costeros apoyados por una flota de nueve helicópteros. La flota, además, utiliza más de 100 módulos intercambiables de armamento y sensores que permite que cualquier buque cambie su rol operativo en menos de ocho horas en cualquier puerto usando solo una grúa.

Estos buques, según globalmilitary.net, constituyen la columna vertebral de la capacidad de la armada para contribuir a los grupos marítimos permanentes de la OTAN y a las misiones internacionales. Los buques de patrulla oceánica clase Thetis son cruciales para afirmar la soberanía y realizar tareas en las desafiantes condiciones del Atlántico Norte, la zona en la que se encuentra precisamente Groenlandia.

La base militar de Pituffik: claves de la presencia de Estados Unidos en Groenlandia

Entrada de la base espacial de Pituffik de Estados Unidos en Groenlandia. Getty Images

Las capacidades militares de Dinamarca no llegan, sin embargo, a la fuerza que podría desplegar Estados Unidos con portaaviones y submarinos nucleares, además de sus fuerzas aéreas y operaciones especiales. como la Delta Force que se encargó de la captura de Nicolás Maduro en Venezuela.

Sin olvidar que Estados Unidos ya tiene una base en Pituffik, dentro de Groenlandia, concebida originalmente para detectar a tiempo posibles ataques con misiles desde la extinta Unión Soviética. Según datos del Departamento de Defensa estadounidense, el contingente lo forman unas 650 personas. Doscientos de ellos son militares de la Fuerza Aérea y de la Fuerza Espacial de Estados Unidos.

El resto son contratistas civiles canadienses, daneses y groenlandeses que viven y trabajan en la base. El vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, visitó la base en otoño del año pasado. Un viaje que, por supuesto, tuvo una lectura política que ahora es aún más evidente.

¿Qué papel jugaría la OTAN en un conflicto por Groenlandia?

Al margen queda qué papel jugaría la OTAN en el escenario de que Estados Unidos ataque Groenlandia, territorio perteneciente a otro miembro de la Alianza. El reglamento establece qué ocurre en el caso de que un país de la OTAN se vea agredido por un tercero, pero no qué pasaría si esa amenaza procede de un teórico "socio".