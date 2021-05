El discurso de Ana Iris Simón ante Pedro Sánchez que está dando la vuelta a España

La escritora manchega Ana Iris Simón, autora del libro Feria (Ed. Círculo de tiza), ha sido una de las protagonistas de la semana con su discurso durante un acto con Pedro Sánchez sobre los Pueblos con futuro, donde se abordó el reto de la llamada España vaciada dentro del documento España 2050 contra la despoblación.

Iris Simón se ha referido en su texto a toda esa generación que vive peor que la de sus padres y que ha pasado ya por dos importantes crisis: la de 2008 y la de la pandemia.

La escritora, embarazada de su primer hijo, ha reconocido sentir envidia de lo que habían logrado sus padres a su edad y ha resaltado que para sus progenitores, tener un bebé “no supuso el salto al vacío que yo siento ahora”.

Sobre el reto de la España vaciada, Iris Simón ha señalado que “cualquier plan demográfico ha de pasar, en primer lugar, por fomentar el acceso al trabajo y a la vivienda”: “Que los jóvenes de pueblo no nos veamos obligados a hacinarnos en grandes ciudades y se vacíen hasta las capitales de provincia pasa por revertir lo que nos trajo aquí”.

“Con 28 años he vivido tres ERES y mi contrato temporal finaliza dos días después de la fecha programada para mi primer parto. No tengo coche ni hipoteca, porque no puedo. Así que si realmente quieren plantarle cara al reto demográfico apuesten por las familias”, ha asegurado Iris Simón ante el presidente del Gobierno.

Y ha rematado: “No habrá agenda 2030 ni plan 2050 si en 2021 no hay techo para las placas solares porque no tenemos casas, ni niños que se conecten al wifi porque no tenemos hijos”.

Este discurso ha saltado rápidamente a las redes sociales donde ha despertados halagos y recelos entre los usuarios de Twitter.