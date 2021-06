Habla el dueño del restaurante que dio la campanada con su réplica a una 'influencer': "Me dio rabia"

Es una de las publicaciones más virales de las últimas horas en Twitter. Quintín Quinsac, uno de los dueños del restaurante AQ de Tarragona, decidió responder a la petición de una influencer que quería comer gratis en su local a cambio de unos stories.

Quinsac compartió una captura de pantalla en la cuenta de su restaurante con esa réplica y la cosa se fue de madre. Lleva en poco más de un día casi 20.000 me gusta y claro, no se lo puede creer: “Alucinando es poco. Anoche apagué el móvil porque no podía dormir de lo que vibraba. Me acosté con 200.000 impresiones y me he levantado con 420.000”.

Se asombra también porque el mensaje, que en la tarde del miércoles sobrepasa el millón de impresiones, ha llegado a países como México, Colombia y Perú.

El dueño del restaurante, con una nota media de 4,6 sobre 5 en Google, cuenta por teléfono a ElHuffPost que decidió responder a esta petición durante el trayecto de un AVE Málaga-Tarragona porque le dio “rabia” el “tono de la chica”.

“Visité su perfil, vi que no tenía nada de gastronomía, que todo eran cremas, productos y demás. Me sentó mal y le contesté. Me tomé mi tiempo para contestarle educadamente porque para mí era importante decirle lo que le quería decir”, explica.

Tanto Ana Ruiz, su mujer y jefa de cocina del restaurante, como la persona que le ayuda con las redes sociales, le instaron a pasar del tema y a no responder a la joven, pero Quintín no se pudo resistir.