El Gobierno de la Región de Murcia juega al trile con los derechos de la infancia

Los menores tienen derecho al desarrollo en plenitud de la personalidad, y tal como afirma el artículo 29 de la Convención sobre los Derechos del Niño, “los Estados deben inculcar al niño el respeto a los derechos humanos y las libertades fundamentales y de los principios consagrados en la Carta de Naciones Unidas”. Parece una obviedad recordar que los estados deben velar por la promoción de los derechos humanos y que las leyes deben ir encaminadas a asegurar precisamente dicha promoción. Pero, de momento, el Gobierno de la Región de Murcia (formado por Ciudadanos y PP, con el apoyo en la investidura de Vox) ha decidido alejarse de este consenso, de un modo explícito por parte de su presidente o jugando al despiste por parte de su vicepresidenta, apostando así por alejarse de la defensa y promoción de los derechos humanos, de los derechos de la infancia.

Finalmente todo apunta que habrá PIN parental en la Región de Murcia de uno u otro modo, esto es, una fiscalización del derecho que todo menor tiene a recibir una educación (también una educación en derechos humanos). No está de más recordarle al Gobierno murciano que la infancia tiene unos derechos que no son negociables ni opinables. Si bien es cierto que los padres y madres tienen derecho a decidir ciertas cuestiones referidas a la educación de sus hijos, éstas deben ir encaminadas a afianzar lo que la Convención de Derechos del Niño propone, que no es otra cosa que el interés superior del menor. Y, precisamente, en base a ese interés superior el artículo 12 de dicha convención también nos habla de “garantizar que el niño esté en condiciones de formarse un juicio propio”. No se sostiene que padres, madres o profesores tengan en su mano poder fiscalizar los derechos del menor, el derecho a recibir una educación sexoafectiva, o el derecho al libre desarrollo de la personalidad.