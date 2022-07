El Gran Wyoming cuenta lo que le ocurrió al ir solo a un restaurante: dice mucho de cómo es

🙄 Hombre, en casa no puedes decir "la última y a casa"... 😂 Todos encontramos algo en los bares que no encontramos en casa... ¿es o no? 😉 📍 Ya puedes disfrutar de los dos primeros capítulos de #UstedEstáAquí en #ATRESplayerPREMIUM . ➡ https://t.co/Tl5dqbTrzB pic.twitter.com/J4ezCIk9JJ

“Me siento en una mesa yo solo y aparece un camarero con una bandeja de marisco como para el emérito y me la deja ahí. Me veo con la bandeja, me giro así y me veo a toda la gente ‘hostia, cómo se ponen los rojos, hijos de puta’. Y yo allí macho, con esa bandeja que me dio la pena mora”, ha relatado.