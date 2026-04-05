Juan López García, maratoniano, 82 años: "Lo peor que hay cuando cumplimos años es pararnos"

El caso de Juan López García no es habitual. Este octogenarío mantiene el récord de maratón en la categoría de 80 a 84 años con un tiempo de 3 horas y 39 minutos. Esta marca llama la atención por sí sola, tanto de deportistas como de científicos. Pero su historia en el deporte comenzó tarde, después de jubilarse "empecé a moverme, a andar, a hacer el Camino de Santiago y una de mis hijas me recomendó que empezara a correr", explica en La Ventana de La Ser.

López explica que el deporte se convirtió en una parte fundamental de su rutina. De hecho, asegura que el entrenamiento constante es imprenscindible y que el paso de los años no debe ser una excusa para abandonar la actividad física: "Lo peor que hay cuando cumplimos años es pararnos". De hecho, para él muchas personas podrían alcanzar sus marcas si comienzan en edades más tempranas.

La ciencia le echa el ojo

Según explica el propio corredor en sus declaraciones al medio de comunicación, los científicos le pidieron permiso para realizar un estudio exhaustivo sobre su estado físico y sus hábitos diarios. A partir de ese momento, empezó a participar en diferentes investigaciones relacionadas con el envejecimiento saludable.

"La clave es un poco de todo, la genética es la base, pero la alimentación sana y el entrenamiento diario son imprescindibles", explica como recomendación el octogenario. En un día normal, corre una distancia media de 12 kilómetros, aunque en etapas de preparación puede recorrer hasta los 120 kilómetros al día.

Un ejemplo a seguir

El propio López García cree que su experiencia puede ser una fuente de inspiración para otras personas mayores. En la entrevista, explica que la vejez no debe asociarse necesariamente con la inactividad. Además, defiende que mantenerse en movimiento es clave para preservar la salud.

Pero no solo cree que el deporte ha sido determinante para tener su mentalidad y actitud, sino habitos de vida saludables "mantenidos durante décadas". En estilo directo, destaca que "no haber bebido ni fumado nunca ha ayudado mucho", ya que considera que algunas partes de su cuerpo se han mantenido menos desgastadas que las de otros corredores de su edad.