Buenafuente desvela uno de los secretos mejor guardados del programa de Karlos Arguiñano tras asistir a varias grabaciones 

Karlos Arguiñano lleva décadas conquistando a la audiencia con su cercanía y su inconfundible sentido del humor. Sobre el chef vasco ha hablado Andreu Buenafuente en Nadie sabe nada, el programa que conduce en la Cadena SER junto a Berto Romero y al que acaba de regresar tras varios meses de ausencia.

El humorista catalán desveló uno de los secretos mejor guardados de Karlos Arguiñano. Y lo hizo a raíz del comentario de un oyente habitual del programa, que ha relatado que su abuelo se cabrea siempre que ve el programa porque piensa que Arguiñano siempre deja la comida crudo.

"Dice que lo deja todo crudo porque ya lo está sacando del horno cuando solo han pasado diez segundos", contó este oyente. Fue entonces cuando Berto Romero tomó la palabra para hablar de las elipsis en televisión y cómo este tipo de recursos son muy habituales en este tipo de programas.

Una cuestión en la que quiso ahondar Andreu Buenafuente, que decidió ir más allá. "Yo creo que con esto no desvelo nada. Yo tengo la suerte de ser amigo de Karlos y he estado en el rodaje del programa", ha desvelado el humorista.

"Yo creo que no revelo nada"

"A veces voy a verlo y es alucinante el engranaje que tienen montado. Es muy sencillito, pero con mucha gente y muchas dinámicas", ha proseguido Buenafuente, quien estaba a punto de revelar uno de los secretos mejores guardados del cocinero vasco.

Según Buenafuente, entre el grupo de gente que da forma al programa hay un cocinero que empieza a cocinar todo lo que va a cocinar Karlos antes para acelerar los procesos. "Yo creo que con esto no desvelo nada", reiteró el presentador de Nadie sabe nada.

"Si tienes que meter una receta en el horno durante 30 minutos, no puedes parar el rodaje 30 minutos, así que este empieza antes. Empieza a primera hora con todos los platos", explicó Buenafuente.

De esta forma, contaron en el espacio radiofónico, mientras Karlos Arguiñano presenta el programa y va explicando paso a paso cómo hacer esta receta, el equipo cuenta con un cocinero cocinando de forma paralela.

"Es que imagínate que tiene que hacerse un caldo de estos que tiene que estar cuatro horas en el fuego. ¿Qué van a hacer en todo este tiempo? Hay que acelerar y hay que hacer los platos antes", sentenció Buenafuente.