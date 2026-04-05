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Los últimos pastores de la serranía de Cuenca coinciden: "No quedan ya rebaños en el campo: los están comprando los ganaderos pakistaníes y marroquíes"
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Los últimos pastores de la serranía de Cuenca coinciden: "No quedan ya rebaños en el campo: los están comprando los ganaderos pakistaníes y marroquíes"

Un documental ahonda en la situación de abandono del pastoreo en esta zona, tradicionalmente habitada por trabajadores trashumantes.

Susana Pérez de Pablos
Susana Pérez de Pablos
Flock of sheeps running in the roman ruins of Tiermes en the province of Soria
Ganado de ovejas en una serranía.Getty Images

En la serranía de Cuenca llegó a haber hasta 20.000 cabezas de ganado, recuerdan los lugareños. En casi todas las casas de esta zona había: "Los que tenían pocas, tenían unas 40 y los que tenían muchas 300", relata el pastor Cristino Herráiz. "A partir de los años sesenta quedaron los que tenían más de 300". "En el año 1952 se murieron todas la ovejas que había en la sierra porque cayó una nevada que duró tres meses", añade su compañero Juan Martínez. "Ahora, sin embargo, ha llegado un momento en el que no hay rebaño en el campo, hay mucha hierba, que el día que se seque es caldo de cultivo para los fuegos", advierten estos pastores. Estos testimonios forman parte del documental La palabra del pastor: ganadería y trashumancia en la Serranía de Cuenca". 

"Los ganados se están quitando todos, los están comprando pakistaníes", revela Juan Vicente Mora, de la localidad de Zafrilla. "Es gente de Pakistán y gente de Marruecos, si no fuese por esas personas no habría una oveja ya en esta sierra, no queda ni una oveja y, cuando esto pasa, veremos a ver los fuegos y los incendios que habrá, y es un capricho de la naturaleza lo que tenemos", añade lamentándose de esta situación.

Este documental reflexiona sobre la actual situación del pastoreo en extensivo de esta región conquense. En él se habla de los servicios ecosistémicos tan necesarios de este oficio y sector, así como de los problemas que afronta. Todo con el objetivo de imaginar escenarios de futuro donde el ganado en extensivo pueda seguir formando parte de las vidas de los habitantes de esta zona de Cuenca.

Esta cinta forma parte del proyecto El pastoreo en la Serranía de Cuenca, que realiza Vestal, financiado por el GAL de la Serranía de Cuenca, Prodese, con el fin de crear de un Banco de memoria sobre Oficios perdidos en la Serranía de Cuenca, centrándonos en el pastoreo y la ganadería tradicional.

Y es que el mundo ganadero ha sido durante siglo el alma de esta serranía, donde los ganaderos transhumaban para mover los animales a las zonas del sur para evitar la dureza del invierno serrano, como cuenta Hermina Palencia, del pueblo de Huélamo. "Me mandó mi madre con mi padre y estuve todo el invierno durmiendo en una choza", recuerda esta mujer. Se llevaban el ganado de lana a Andalucía o a La Mancha y para irse allí se unían tres o cuatro ganaderos para hacer el camino juntos con sus ovejas. 

"Mi hermano y yo teníamos 500 ovejas y hacíamos trashumancia. Bajábamos desde la serranía a Córdoba, andando un mes entero, día y noche", recuerda otro pastor. "En La Carolina, en Jaén, hemos estado muchos años, en Centenillo. Te comían los lobos", añade un ganadero. "Mis padres se conocieron por medio de la trashumancia, igual que yo con mi mujer. Mi madre era de Andújar, en Jaén, y mi padre de aquí, de la serranía", relata el pastor Manolo Cardo. 

Además, los que veían los expertos que tenían más conocimientos era los de la serranía de Cuenca, porque conocían tanto la vegetación de allí como la de las zonas a las que iban de invernada, como Sierra Morena. "Les preguntabas, por ejemplo, por las maderas para hacer badajos y había un pastor en Tragacete, que se llamaba Pedro, que te decía que la mejor era la del acebuche, que aquí no hay pero sí en Sierra Morena. Y te contaba que aquí se hacían los badajos de buje", explica el experto José Fajardo, de la Universidad Popular de Albacete.

Susana Pérez de Pablos
Susana Pérez de Pablos
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Soy redactora en HuffPost España, donde escribo de temas sociales y estilo de vida.

 

Sobre qué temas escribo

Hablo cada semana sobre varios temas en los que nos aporta una nutricionista sus consejos para llevar una vida saludable, sigo los temas de okupaciones en todo el mundo e intento reflejar cómo los problemas y las buenas noticias nos afectan ya de forma global con ejemplos de casos de particulares y poniendo el foco en especial en estudios científicos que demuestren todos los avances que estamos viviendo.

 

Mi trayectoria

Estudié Periodismo en la Universidad Complutense e hice el Máster de Periodismo de la UAM/ELPAÍS, así como el de desarrollo de directivos de PRISA y el IESE. He sido jefa de diversas secciones en EL PAÍS, después, directora de comunicación en diversos organismos, pero, sobre todo, lo que me gusta es escribir. Por eso estoy aquí, para contar historias y buscar temas exclusivos para los lectores. Antes de todo esto, mi especialidad fue durante años la educación. Soy madrileña, de padre catalán y abuelos vascos y de las dos castillas, por lo que me siento de toda España y no entiendo tanta confrontación. Y, sobre todo, me considero muy europea. He recibido el Premio de Periodismo de la Fundación Conocimiento y Desarrollo, así como el Premio de Periodismo Educativo Esteban Barcia. He escrito un par de libros sobre El papel de los padres en el éxito escolar de los hijos.

 

 

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