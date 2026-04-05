Jade, una joven británica que vive en Murcia, desmonta el mito de la España 'perezosa': "Siempre siento que me pierdo algo"

El rancio mito de la España ‘perezosa’ es un estereotipo histórico que retrata a los españoles como si fueran gente poco trabajadora e indolente, entre otras características. Sin embargo, esta percepción está a años luz de la realidad y se desmorona por completo en el mismo instante en el que los foráneos pisan nuestras calles y descubren la verdadera energía (y la intensa proactividad) de nuestra sociedad.

El mito se ha extendido con el pasar del tiempo, traspasando fronteras. No obstante, Jade, una joven británica que vive en Murcia, lo desmiente categóricamente por medio de su canal de TikTok. En uno de sus últimos vídeos, la joven se muestra absolutamente fascinada (y hasta un poco sobrepasada) por lo tremendamente activas y extrovertidas que son las personas en nuestro país.

Cabe recordar que España sigue siendo un auténtico paraíso terrenal para los ciudadanos del Reino Unido. Según los últimos datos de EpData hay aproximadamente 307.443 británicos residiendo a lo largo y ancho del territorio nacional. Muchos de ellos deciden instalarse en España por la calidad de vida que ofrece el país, buscando el ansiado equilibrio entre la vida laboral y el ocio.

Además, el clima es otra de las razones más valoradas por los británicos a la hora de mudarse a España; los extranjeros buscan alejarse de los cielos grises y nublados, una constante en esa región del planeta.

Un ritmo de vida apabullante y el síndrome FOMO

Lo que Jade no se esperaba era que ese envidiable "equilibrio" se tradujera en una agenda social tan sumamente frenética. “Honestamente, en muchos sentidos ha superado mis expectativas. Ha sido tan diferente de lo que esperaba”, confiesa la británica, encantada con su nueva rutina.

Lejos de encontrarse un país abúlico o parado, la joven asegura que le faltan horas en el día para llegar a todos los compromisos. “Me he sentido tan ocupada porque tenemos tantos eventos todo el tiempo aquí. Siempre siento que me pierdo algo porque siempre estoy en una cosa y siempre hay algo más en otro lugar", agrega.

Irónicamente, el exceso de vida en las calles murcianas ha llevado a Jade a tomar una decisión vital de cara al futuro para no quemarse: intentar bajar las revoluciones. “Este año quiero adoptar el estilo de vida español, que es un poco más relajado, así que voy a intentar calmarme un poco”, detalla.

Para despedir su reflexión, la joven lanza un aviso a navegantes para cualquiera que esté pensando en mudarse a nuestro país. “Si vives en España, ya lo sabes: aquí siempre hay mucho ajetreo; siempre hay algo que hacer”, concluye, enterrando el caduco mito del país dormido.