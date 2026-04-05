Un agricultor desecha 4.000 toneladas de patatas sin vender: "La idea de tirarlas es difícil de soportar emocionalmente después de todo el esfuerzo que hemos hecho"

Como el último año las condiciones climáticas han sido especialmente favorables para la producción de patatas, los agricultores cuentan ahora con enormes excedentes. Una empresa alemana ha decidido donar estas 4.000 toneladas de tubérculos. A finales de enero, aparecieron puestos que vendían patatas gratis en las calles de Berlín, en Alemania. Frente a un restaurante cerca de Rosenthaler Platz berlinesa, pequeñas bolsas de papel llenas de patatas estaban ordenadas sobre el mostrador, según ha publicado el periódico alemán RiffReporter.

Un cartel en la entrada decía: Patatas gratis, porque el camino al corazón pasa por el estómago. En la Universidad Libre, una de las universidades de la ciudad, se organizó una distribución de patatas para los estudiantes. Pero, ¿por qué las regalan? Provienen de la empresa agrícola Osterland Agrar, ubicada en la región de Leipzig, a unos 200 kilómetros de la capital alemana. El agricultor se encontró con un excedente de 4.000 toneladas de patatas, equivalente a la cosecha de casi 100 hectáreas de terreno agrícola.

Originalmente, tenía previsto venderlas a una fábrica de patatas fritas en los Países Bajos, pero la fábrica canceló la venta. Prefirieron comprar las patatas en su propio país, que también tenía enormes excedentes. Pero, este año hay una sobreabundancia de patatas. Las condiciones climáticas excepcionalmente favorables han propiciado cosechas extraordinarias. Dado que los precios ventajosos del año pasado animaron a los agricultores a ampliar sus plantaciones, la superficie cultivada aumentó aproximadamente un 7 % en un solo año. En consecuencia, la producción de 2025 alcanzó niveles récord, con 13 millones de toneladas, superando el récord anterior establecido hace 25 años.

Joachim von Massow, director general de Osterland, decidió, por tanto, donarlas al pueblo de Berlín: "La idea de tirarlas a la basura es difícil de soportar emocionalmente", confiesa, "después de todo el esfuerzo que pusimos en producirlas". Pero distribuir 4.000 toneladas (es decir, 4 millones de kilos, el equivalente a un kilo por habitante de Berlín) no es tarea fácil. Por ello, la empresa se organizó con la ayuda del buscador Ecosia, que gestionó el transporte, mientras que el periódico Berliner Morgenpost se encargó de la distribución y la comunicación. Los puntos de donación se multiplicaron y el Banco de Alimentos fue uno de los beneficiarios.

Para evitar que esta situación se repita, la Asociación de Productores de Patata del Noroeste de Alemania apeló al sentido común de los agricultores y abogó por una reducción de la superficie cultivada con patatas. En términos generales, los agricultores de toda Europa se enfrentan a excedentes de producción. En Francia, la superficie cultivada aumentó un 10 % en un año, y la producción pasó de 7,7 millones de toneladas en 2024 a 8,8 millones de toneladas en 2025.

En definitiva, el sector en Europa "se enfrenta a un verdadero desafío este año, principalmente debido al desequilibrio entre la oferta y la demanda", afirma François-Xavier Broutin, director de asuntos económicos de la CNIPT, asociación francesa de la industria de la patata y principal exportador mundial. Los fabricantes de patatas fritas y puré de patatas no pueden absorber este excedente porque las ventas no siguen el ritmo. Como dato de que los precios están cayendo drásticamente, ya a finales de 2025 eran extremadamente bajos, oscilando entre 0,50 y 4 euros por 100 kg., dependiendo del país europeo afectado.