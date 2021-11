Lean No nos taparán de Mimunt Hamido. Hamido sabe de lo que habla y habla de lo que importa. Su libro está lleno de referencias al hijab, al niqab, al burka, pero, contra lo que pudiera parecer, no es un tratado sobre moda y complementos, sino un esclarecedor análisis del papel que estas prendas desempeñan en el sometimiento de la mujer dentro del islam. A diferencia de lo que le ocurre al Consejo de Europa, a la autora le importa el comino de medio bledo que el hijab sea divertido o aburrido. Finalmente, gracias a la protesta francesa, la UE retiró su apoyo y la campaña desapareció de las redes. No fue eliminada, sino interrumpida en busca de “una mejor presentación del proyecto”. Tengo poca formación en marketing, pero me atrevo a proponer “el hijab es chulo” como eslogan futuro. “Ya, pero ¿sabes lo que significa?”. “Ah, yo de eso paso. Es chulo”.