Yolanda Díaz y su mandato a los sindicatos: "Haced lo que tengáis que hacer para que no gobiernen los bárbaros"

Yolanda Díaz tiene un mandato para los sindicatos. La vicepresidenta segundac del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social se ha dirigido este lunes a los agentes sociales y en especial a los representantes sindicales con un mensaje muy claro: "Haced lo que tengáis que hacer para que no gobiernen los bárbaros".

La vicepresidenta segunda y aún máxima representante de Sumar ha tomado la palabras durante la inauguración de la nueva sede de UGT en Lleida. Desde allí ha 'respondido' a su manera al recordado "el que pueda hacer que haga" pronunciado por José María Aznar meses atrás, a fin de promover un cambio de gobierno desde todos los ámbitos de la sociedad.

Pero en su mensaje, Yolanda Díaz no solo pide "hacer", sino evitar la potencial victoria electoral del PP de Núñez Feijóo y la suma parlamentaria con Vox. A su juicio, hay tiempo suficiente “para que no gobiernen los bárbaros", como ha definido a ambas formaciones.

“Os pido a los sindicatos que hagáis lo que tengáis que hacer, compañeros y compañeras, pensad lo que sería que hoy fuera vicepresidente del Gobierno (Santiago) Abascal y presidente Feijóo”, ha afirmado la actual vicepresidenta del Ejecutivo.

“Pensad que la educación de nuestras hijas, de mi hija Carmela, de vuestras hijas e hijos, estuviera en manos de la extrema derecha. Pensad lo que harían con la sanidad pública. Pensad lo que harían con el mundo del trabajo”, ha argumentado Yolanda Díaz.

Pese a centrarse en los sindicatos y a haber intervenido en la inauguración de una nueva sede de la UGT, Díaz también ha querido dirigirse a los empresarios, a los que ha hecho extensiva idéntica petición. "A la patronal también se lo pido, está en juego la democracia", ha sentenciado al respecto, tal y como recoge EFE.

Poco antes, en otro acto desde Mataró (Barcelona) se mostraba "sorprendida" por las sentencias del 'caso Mascarillas' y especialmente por la pena de prisión sin ingreso para Víctor de Aldama.

"Lo que me causa mucha sorpresa es que el corruptor hoy no ingrese en prisión. Estoy absolutamente sorprendida", ha afirmado, antes de dejar claro que quiere que caiga "todo el peso de la ley" sobre los culpables de "robar" dinero público.