El importante mensaje de esta abuela a toda España: ya lleva más de 50.000 reproducciones

El director del Centro de Coordinación de Emergencias y Alertas Sanitarias, Fernando Simón, pidió el pasado jueves que los influencers con millones de seguidores ayudaran a concienciar a su público para mantener las normas y evitar los contagios por coronavirus.

Lo que quizás no se esperaba el responsable sanitario es que una abuela de Extremadura fuera a mandar un mensaje para concienciar sobre el uso de la mascarilla. El joven tuitero Gonzz Monster publicó un vídeo de su abuela Rosario en su perfil de Twitter y ya lleva más de 50.000 reproducciones.

″¡Hola! Soy la Rosario, ¿sabéis quién no se ha ido de vacaciones? Yo, yo no me he ido ni me pienso ir porque con la que está cayendo... y uno que tampoco se ha ido es el coronavirus. Estoy viendo a gente actuar como si nada de esto hubiese pasado”, comienza contando en el vídeo.

La mujer inmediatamente recuerda el afán de quejarse por cualquier cosa que tiene una parte de la población: “Antes lo hacíamos porque no teníamos mascarillas y ahora que las tenemos no nos las vamos a poner. Anda ya, os quejáis por todo”.