El legado de Carme Chacón

Demasiadas veces me pregunto qué pensarías sobre esto o aquello, qué dirías acerca de esta realidad que parece ahogarnos cada vez más. Hace ya dos años que pienso que eres más necesaria que nunca, que tu legado, tu forma de entender la política es hoy más importante que nunca.

Intento buscar tu impronta en la política, intento buscar un hueco en algún discurso que me permita afirmar que tu cosmovisión política sigue viva. Pero es complicado llegar a verlo. La mayoría de las veces tengo que rellenar esos vacíos e imaginar qué hubieras dicho tú. Te conocía bien, querida Carme, y sé que para ti lo más importante siempre ha sido la coherencia de hacer lo que se dice, las firmes convicciones. Tus actos eran tu mejor ejemplo.

Esta es la cuarta tribuna que te escribo desde que nos dejaste hace hoy exactamente dos años. Creo que no podré dejar de recordarte públicamente mientras los años y la vida me lo permitan, querida Carme. Es importante que los que no te conocían sepan así de tu amplia visión política, es importante que las generaciones que no fueron partícipes de tu valentía tengan claro que hubo una mujer una vez que cambió la política, que se enfrentó al patriarcado y que casi le gana.

Te hubieras emocionado al ver las calles llenas cada 8 de marzo, te hubieras emocionado al comprobar cómo las mujeres jóvenes son un pilar fundamental en esta pelea por la igualdad. Tu feminismo amplio, radicalmente emancipador, inclusivo y fraternal siempre ha sido tu bandera, en lo público y en lo privado. Tu lucha por la igualdad entre seres humanos era una lucha real y sin descanso.