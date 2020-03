El machismo también está en el museo

Se aventuraba Virginia Woolf a sugerir que esos anónimos tan comunes en la historia eran, a buen seguro y a menudo, una mujer. Woolf se centraba en la poesía pero bien es cierto que este análisis es extrapolable a cualquier campo creativo, donde ellas han sido siempre invisibles. Con un título que sigue esta línea, Las invisibles, y con una imagen de portada donde lo que se muestra es lo que no se ve (el bastidor de cualquier lienzo), Peio H. Riaño traza un recorrido por la historia del arte a partir de las obras expuestas y no expuestas en el Museo del Prado.

Resulta sorprendente, por cierto, la polémica generada en torno a la propuesta del autor (que es el quid del libro) de cambiar las cartelas y llamar a las obras por el nombre más correspondiente a la lectura que hacemos la ciudadanía del siglo XXI. Los títulos, como digo, se han ido transformando a medida que los estilos, intereses, periodos y sociedades cambiaban. Eso es lo que hace grande a una obra, su capacidad atemporal de hablar a cualquier época. Sin embargo, parece que si los títulos se han cambiado para seguir ocultando una realidad machista, no hay problema, pero en cuanto esto se pone sobre la mesa, la polémica esta servida.

El libro de Riaño presenta una reivindicación que también han exigido las artistas actuales. Estoy pensando en Guerrilla Girls que en 2018, en plena oleada del #MeeToo, lanzaron su acción 3 Ways To Write A Museum Wall Label When The Artist Is A Sexual Predator (Tres maneras de escribir una cartela en un museo cuando el artista es un agresor sexual), donde enseñaban cómo explicar la obra de un artista cuando este estaba acusado de abuso o agresión sexual. Guerrilla Girls ponían al artista Chuck Close como ejemplo y denunciaban que los museos que no cuentan la historia al completo quizá estén pensando más en el dinero que en otra cosa (en las cartelas que no indicaban nada sobre esta cuestión, ellas sugerían que eran “Para museos temerosos de molestar a patronos y coleccionistas millonarios que han donado la obra del artista”).

La acción de intervenir cartelas en los museos es también uno de los trabajos de la artista estadounidense Michelle Hartney, Separate the art from the artist, donde sitúa una cartela alternativa junto a la colocada por el museo en las obras de Paul Gauguin, Pablo Picasso o Balthus, haciendo referencia a su comportamiento misógino. “Creo que la gente está dándose cuenta de que proporcionar un contexto histórico no quita sentido a una obra de arte”, dice Hartney.