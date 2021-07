El maravilloso alegato LGTBI de este joven en los JJOO tras conseguir una medalla de oro

Fred Lee via Getty Images

Fred Lee via Getty Images Thomas Daley y Matthew Lee, del equipo de Gran Bretaña, posan para los fotógrafos con sus medallas de oro después de ganar la final de trampolín sincronizado de 10 metros

Pero no sólo se recordará a Daley por su merecida victoria. En palabras a los medios tras la competición, el joven ha querido hacer un alegato LGTBIQ sobre la inclusión en el deporte y en contra de la homofobia.

“Salí del armario en diciembre de 2013 y cuando era más joven, siempre sentí que estaba solo y que era diferente y no encajaba y había algo en mí que nunca iba a ser tan bueno como la sociedad quería que fuera”, ha explicado. Por eso espera que “cualquier joven LGBT pueda ver que no importa cuán solo se sienta en este momento, no está solo y puede lograr cualquier cosa. Hay muchos miembros de la familia que eliges aquí listos para apoyarte ”.

“Estoy increíblemente orgulloso de decir que soy un hombre gay y también un campeón olímpico. Me siento muy empoderado por eso”, ha señalado.