El mensaje de un médico español desde la ‘zona cero’ italiana: “Por favor, aprended de los errores de Italia”

Cuando se hizo divulgador científico en YouTube hace dos años, Pau Mateo no se imaginó que, de un día para otro, se vería inmerso en una pandemia global sin precedentes, que la combatiría desde primera línea de batalla y podría contarlo al resto del mundo.

Mateo tiene 28 años y es médico de Urgencias en Piacenza, al norte de Italia, una de las zonas más afectadas por la epidemia de coronavirus. Hace justo un mes, cuando en España todavía se hablaba del ‘virus de Wuhan’ e incluso las noticias que llegaban de Italia sonaban lejanas, Pau Mateo publicó desde su canal de YouTube Diario de un MIR un vídeo tranquilizador sobre el nuevo coronavirus que superó las 700.000 reproducciones.

Tres semanas después, el médico colgó otro vídeo en el que pedía sus “más sinceras disculpas”, reconocía que se había equivocado y actualizaba la información conocida sobre el virus. No era el primero ni el último que había subestimado la enfermedad, y lo admitía. “Hemos infravalorado este riesgo, este enemigo. No es una gripe, no es un resfriado, estábamos equivocados”, explica en su vídeo más reciente.

“Esta enfermedad es muy puñetera y se lleva a mucha gente por delante. No respeta a nadie, ni edades ni clases sociales”, advierte Mateo en un mensaje dirigido al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, que sigue animando a los mexicanos a salir y a hacer su vida normal para evitar que se resienta la economía. Pese al virus.

“La colaboración de la gente es crucial”

Mateo no disimula su preocupación y, después de un mes luchando contra el coronavirus en Italia, ha aprendido un par de cosas sobre el tema. La principal, que “la colaboración de la gente es crucial”, explica a El HuffPost. “Si la gente sigue las normas, si la gente hace un uso lógico de las urgencias, si respetan lo que les pedimos esto puede frenarse”.

“También he aprendido que el discurso que hacíamos antes de ‘esto está en China, a Europa no llegará’ ya no vale. Vivimos en un planeta hiperconectado y tenemos que tener en mente que lo que afecta a una parte del planeta es cuestión de tiempo que nos acabe afectando a nosotros”, añade.

Mateo ahora toma con mucha cautela los datos. Italia registró este lunes, por segundo día consecutivo, un menor número de muertes que los días previos. Y, aunque la noticia es positiva, no quiere decir en absoluto que lo peor haya pasado.