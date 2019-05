El orgullo de ir sin depilar: Amaia y otras siete famosas que rompen con este tabú

A post shared by Madonna (@madonna) on Mar 20, 2014 at 7:51pm PDT

A post shared by Madonna (@madonna) on Dec 31, 2017 at 7:15pm PST

A post shared by LOVE MAGAZINE (@thelovemagazine) on Dec 11, 2017 at 1:01am PST

A post shared by Natalia de Molina (@nataliademolina) on May 14, 2018 at 9:01am PDT

5. Arvida Byström

La modelo y fotógrafa de origen sueco Arvida Byström posó en septiembre de 2017 para un anuncio de Adidas con un corsé, unas zapatillas de la marca y las piernas sin depilar. En su Instagram, compartió la imagen con el siguiente mensaje: “Mi foto de la campaña Adidas Superstar recibió muchos comentarios desagradables la semana pasada. Soy blanca, sin discapacidades, con un cuerpo cisgénero (no transexual); mi único rasgo inconformista es que tengo unos cuantos pelos en las piernas. Me han llegado amenazas de violación, literalmente, a la bandeja de entrada. No me puedo imaginar cómo sería si no tuviera todos esos privilegios e intentara existir en este mundo. Trato de transmitir amor, e intento recordar que no todo el mundo tiene las mismas experiencias personales. Gracias por todo el amor, que de eso también me llega mucho”. Aunque no era la primera vez que lo hacía.