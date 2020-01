El PRC de Revilla votará en contra de la investidura de Sánchez y complica las cuentas

La Ejecutiva del Partido Regionalista de Cantabria ha decidido por unanimidad dar marcha atrás a su apoyo a Pedro Sánchez y votará en contra del candidato socialista en la investidura de los días 4, 5 y 7 de enero.

La formación que representa el diputado José María Mazón en el Congreso había sido el único apoyo ‘ajeno’ al PSOE en la investidura fallida de este verano, pero el pacto con ERC le ha llevado a cambiar de decisión.

Entre otras “múltiples” razones para esta decisión, desde la formación regionalista ven “inasumible” que no haya ni una sola mención en la Constitución en el contenido del acuerdo.

El propio Mazón ha defendido que el documento “genera una grandísima desconfianza” y ha asegurado que si la investidura sale adelante “será sin nosotros”. “A mí esto me ha defraudado muchísimo porque en las conversaciones previas que he tenido con los representantes del Partido Socialista, yo les preguntaba por este asunto y siempre me dijeron que tuviera total tranquilidad, que no iba a haber ningún tipo de cesión ni duda sobre lo que se podía pactar. Pues bien, esto no solamente no me ha dado ninguna tranquilidad, sino que a todos nos ha parecido que es lo más intranquilo que puede ocurrir para España”, ha subrayado.

Mazón ha aseverado que el PRC siempre ha mantenido que no apoyaría a un Gobierno en el cual “los temas de España” y la unidad estuvieran “en entredicho”. “Esto es la línea roja y condiciona todo lo demás”, ha remarcado, antes de apuntar: “Vamos a ver qué ocurre de aquí a las votaciones, pero en principio el PRC lo tiene muy claro, y no va a apoyar la investidura de Sánchez con los acuerdos firmados con otras fuerzas políticas”.