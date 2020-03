El reto de TODOS

Y ahora toca lo más importante: luchar todos. Esto no es una mera cosa del Gobierno o de los expertos . Es la hora de TODOS. Como ciudadanos, como sociedad. No es una cuestión de memes o mensajes de whatsapp. Es tal el reto que sólo lo podremos superar como sociedad en su conjunto. Sin pensar en ideologías, en edades o en territorios.

España vive, especialmente desde el pasado lunes, una situación inédita. Nos enfrentamos al coronavirus , algo que nuestros cuerpos no habían experimentado ni luchado. Esa epidemia que surgió en un lejano mercado en Wuhan (China) y que hoy circula libremente por nuestras calles. Vamos a vivir semanas “duras y difíciles”, como ha confesado el propio presidente, Pedro Sánchez.

En nuestras manos está, literalmente, ayudar a frenar al COVID19. Tenemos que escuchar a los médicos, a los expertos. Antes que ponerse una bolsa en la cabeza o apretarse falsas mascarillas, debemos extremar nuestras medidas de higiene: lavarnos las manos constantemente y no tocarnos la cara. Un gesto tan sencillo como efectivo. Y en las zonas afectadas principalmente ser conscientes de otra recomendación: no hacer viajes innecesarios.

Son días para confiar los unos en los otros, para no dejarse llevar por la histeria, a pesar del miedo legítimo que tenemos todos sobre algo que no conocemos. Y es tiempo para apreciar una de las mejores (o la mejor) cosa que podemos tener como país: una sanidad pública puntera y solidaria. Da igual el dinero que tengas o la persona que seas: todos somos iguales ante los profesionales sanitarios, que nos van a cuidar y luchar por nosotros como si fuéramos sus hijos. Tenemos que corresponderles y no saturar las urgencias.

Nos debe servir para reflexionar: hay que preservar ese sistema, cuidarlo, dotarlo financieramente. Cuando llegan los grandes problemas, la sanidad pública es la que está, las que no puede salvar, nuestra vida depende de ella. ¡Gracias a todos los trabajadores!