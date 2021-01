El ruido de la memoria

Mª Teresa León, en su autobiografía Memoria de la melancolía, dice: “Cuanto ruido guarda la memoria“. Me impresionó que una frase tan sencilla dijera tanto. En estos comienzos de un año que pensamos sería mejor que el pasado, me he acordado de ella porque he sentido que mi memoria guarda mucho ruido, recuerdos muy diversos. Para Mª Teresa el ruido de su memoria la llevo al olvido, tanto que, cuando después de un larguísimo exilio vuelve a España en 1977 con su pareja Rafael Alberti, llegó sin memoria; esta había muerto con el Alzheimer que padecía. Su cuerpo murió más tarde sin llegar a saber que estaba en esa España que la obligaron a abandonar. Se acabó mientras Rafael, su compañero, vivió y triunfó personal y políticamente, todo lo que a ella la terrible enfermedad le había negado.

Conocí a Alberti en 1977, en la campaña de las primeras elecciones democráticas. Él era candidato al Congreso por Cádiz y yo al Senado por Sevilla. Hice muchos mítines con él, tuve muchas reuniones, me escribió versos en el primer papel que encontraba y vi cómo vivió en plenitud de facultades casi hasta el final de sus días 20 años más tarde. Mª Teresa León es una mujer excepcional que, como tantas otras, fue olvidada mientras sus compañeros triunfaban porque eran hombres. Y está costando mucho recuperar la memoria perdida de todas ellas.