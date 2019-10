El silencio hipócrita: cuando la violencia de género se disfraza de popularidad

Durante los últimos años, otro ejemplo paradigmático de la manera como se asimila y se minimiza el impacto del maltrato físico contra la mujer estuvo en plena discusión pública durante las últimas semanas: las declaraciones del director Bernardo Bertolucci, admitiendo haber maltratado y aterrorizado a la actriz Maria Schneider para obtener de ella “una mejor actuación” recorrieron el mundo. Ya la actriz había comentado sobre la circunstancia unos años antes de morir de cáncer en el 2011. En una entrevista, Schneider aseguró que «debería haber llamado a mi agente o mi abogado para que me protegiese en el set, porque no se puede obligar a alguien a hacer algo que no está en el guion, pero en ese momento, no sabía eso». Se refería a la escena en la cual su personaje es sodomizado por el de Marlon Brando, una de las más recordadas y duras de la película. Schneider, que entonces sólo tenía diecinueve años, se encontró en medio de una situación violenta y abusiva que además, no podría controlar. En la misma entrevista, María contó que la escena no se encontraba en el guion original debido a que fue una idea de Brando, que sólo consultó con el director en privado antes de llevarla a cabo. La actriz nunca tuvo conocimiento pleno de lo que sucedería y aún peor, no fue advertida que la «idea» de Brando incluía violencia física. Schneider admitió haber llorado y gritado de «miedo auténtico» durante toda la toma, aunque sabía que no se trataba de algo real. «Me sentí humillada y para ser honesta, un poco violada, tanto por Marlon como por Bertolucci. Después de la escena, Marlon no me consoló ni se disculpó. Afortunadamente, fue solo una toma», contó María. Cuando se quejó sobre lo ocurrido, el actor Marlon Brando desestimó su miedo posterior restándole importancia. «María, no te preocupes, sólo es una película», llegó a decirle.

Aunque las declaraciones llamaron la atención de la prensa y se debatió la “libertad artística” de Bertolucci para con sus actrices, la polémica se mantuvo minimizada e incluso invisibilizada hasta que el propio director confesó a viva voz y sin arrepentimiento alguno haber maltratado María en búsqueda de lo llamó “autenticidad emocional”. Envuelto en el esplendor del mito que le rodea, Bertolucci admite en cámara que «quería su reacción (de María Schneider) como una niña, no como una actriz». Y cuenta, sin prurito alguno, que necesitaba que «llorara y mostrara emociones verdaderas». No sólo resulta escalofriante lo que sugiere el hecho que un hombre que se llama a sí mismo artista necesitara agredir a una mujer para obtener de ella una actuación fidedigna, sino además el discurso misógino que se percibe entre líneas. Para el director, una mujer no puede actuar, sino que siente, lo que colocaba a cualquier actriz en un estrato casi infantil en el que debe ser tutelada desde la manipulación y la presión emocional.

Hollywood está lleno de historias parecidas y su recurrencia parece un síntoma evidente del hecho que el arte — o una interpretación retorcida sobre el concepto — parezca ser una justificación para el maltrato físico y emocional de la mujer. La actriz Tippi Hedren, descubierta y encumbrada por el director Alfred Hitchcock, aseguró hace poco en su libro Tippi: A Memoir que el director abusó física y emocionalmente de ella, en lo que llamó un «intento por obtener su mejor actuación». La actriz admite que el término «acoso sexual» no existía en Hollywood y sabía que la meca del cine apoyaría al director en caso de cualquier acusación. «¿Quién era más valioso para el estudio, él o yo?», se pregunta Tippi en su libro, como un resumen a la actitud de Hollywood — y quizás de la cultura de la época — acerca de agresiones semejantes.

Otra de las víctimas de los excesos de diferentes directores contra las actrices amparándose bajo la «expresión artística» es la actriz Shelley Duvall, que interpretó el papel de Wendy Torrance en la película El resplandor, de Stanley Kubrick. Conocido por su perfeccionismo y, sobre todo, por su obsesión por los detalles, el director aterrorizó y maltrató psicológicamente a la actriz para obtener «la mejor actuación de su vida». La actriz apenas soportó el asedio y una vez culminado el rodaje, ingresó en un centro psiquiátrico. Nunca se recuperaría del todo de la terrorífica experiencia que vivió durante la filmación de la película: Duvall desapareció paulatinamente del escenario cinematográfico y durante las últimas dos décadas entró y salió de centros de salud mental debido a su precario equilibrio psiquiátrico.

No obstante, ni Kubrick ni tampoco Hitchcock fueron acusados de maltrato y mucho menos, de abuso debido a su comportamiento en contra de sus actrices. De la misma manera como ocurrió con Pablo Neruda y Bernardo Bertolucci ninguno debió disculparse ni seguramente creyeron que debieran hacerlo. Para el mundo del espectáculo, el sufrimiento femenino parece ser parte de una serie de exigencias que cualquier actriz debe asumir como necesario y que es un reflejo del menosprecio con que se suele analizar la violencia de género. Una distorsionada percepción sobre los límites de la violencia como forma de presión o manipulación no sólo física, sino también psicológica.