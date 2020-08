El Sindicato de Estudiantes anuncia una huelga en toda España por las condiciones de la 'vuelta al cole'

Se plantan. El Sindicato de Estudiantes ha anunciado este miércoles que convocará una huelga estudiantil en toda España los días 16, 17 y 18 de septiembre como medida de protesta por las condiciones en que se iniciará el curso escolar 2020-2021.

En las puertas del Ministerio de Educación y Formación Profesional, la portavoz del Sindicato de Estudiantes, Coral Latorre, ha hecho un llamamiento a todos los estudiantes a apoyar esta huelga para exigir que no se vuelva a repetir el “desastre” de la educación “online” del pasado curso y que se deje de criminalizar a los jóvenes por los rebrotes y por la situación de la educación.

“Los jóvenes queremos volver a clase”, ha enfatizado y también ha informado de que el sindicato pide a la ministra Isabel Celaá un plan de rescate de la escuela pública.

Petición en change.org

El sindicato ya se había sumamos a una petición iniciada en change.org a través de la que se exigía financiación pública suficiente para una vuelta segura a las aulas en septiembre.

Los profesores y trabajadores de los centros escolares que hemos tenido acceso a los protocolos anti-COVID que se están manejando para la vuelta al cole este septiembre estamos preocupados. Muy preocupados.

Lo único que se les va a exigir a las escuelas es que usen mascarillas y gel hidroalcohólico, pero todo lo demás va a seguir exactamente igual. Ni las van a dotar de medios, ni de espacios, ni de personal. Han tenido meses para planificarlo y ya hemos visto en las instrucciones que nos han llegado a los centros que no son más que un “APAÑAOS COMO PODÁIS CON LO QUE TENÉIS”.

Tal y como se está planteando, este regreso a las aulas va a tener un impacto brutal. Primero, para la seguridad de todos (familias y profesores). Y segundo, para la conciliación. Básicamente, alumnos y profesores vamos a volver a las aulas sin unas mínimas condiciones de seguridad frente al COVID-19 que se le exige a cualquier establecimiento o centro de trabajo con todo lo que ello puede acarrear a la hora de evitar rebrotes, controlarlos y facilitar que los padres y madres pueden volver al trabajo en otoño.

Los Gobiernos centrales y autonómicos saben perfectamente que la única forma segura de volver a las aulas es bajando la ratio de alumnos por clase y contratando más profesores. No hay otra forma posible de mantener la distancia de seguridad en clase si no dividimos los grupos en diferentes espacios y se contrata más profesorado para atenderlos. ¿Por qué no lo hacen? ¿Por qué se están comportando de manera tan irresponsable?

Con esta petición le pedimos a la Ministra de Educación Isabel Celaá que dote a las Comunidades Autónomas de los recursos necesarios para cumplir los requisitos que garanticen la seguridad en el regreso a las aulas. También le pedimos a las distintas Consejerías de Educación de las Autonomías que se comprometan a buscar espacios y recursos para garantizar la seguridad de toda la comunidad educativa ya que son ellas las que tienen las competencias en Educación. Cada administración tiene su papel y entre todas tienen que garantizar una vuelta al cole segura. Les pedimos que dejen de pasarse la pelota y que cada cual haga lo que está dentro de sus competencias para que volvamos a los centros con seguridad.