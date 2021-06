El sumario secreto de Kitchen implica a Soraya Sáenz de Santamaría

Pablo Blazquez Dominguez via Getty Images

Pablo Blazquez Dominguez via Getty Images La exvicepresidenta del Gobierno Soraya Sáenz de Santamaría, en una imagen de archivo.

Los secretos de la Kitchen empiezan, poco a poco, a ver la luz. Según ha adelantado la Cadena Ser, el sumario bajo secreto de la operación supuestamente urdida en Interior para espiar a Luis Bárcenas y sustraerle información sensible para el partido, implica de lleno a la exvicepresidenta del Gobierno Soraya Sáenz de Santamaría.

No solo apuntan a Sáenz de Santamaría algunos imputados, también algunos testigos e incluso anotaciones en agendas de Villarejo. No obstante, no es el nombre de la exvicepresidenta lo que aparece, sino su apelativo: “La enana”.

El papel de Sáenz de Santamaría, no obstante, no termina ahí. Según las fuentes consultadas por la Cadena Ser, en la supuesta operación de espionaje a Bárcenas también estaba involucrado el CNI, sobre el que mandaba la exvicepresidenta y cuyos agentes son mencionados como “los cecilios”.