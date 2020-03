El teatro en los tiempos del coronavirus

La palma se la lleva, sin duda, el Centro de Documentación de las Artes Escénicas (antiguo CDT) que, por medio de su teatroteca, ha puesto a disposición del público más de 1500 obras teatrales históricas y de las últimas temporadas. Este recurso, absolutamente indispensable para aquellos que nos dedicamos al arte de Talía, ha sido abierto al público general en un acto de difusión del patrimonio sin igual. Allí están todos: Marsillach, Mayorga, los Gutiérrez Caba, Messiez, Tolcachir, Angelica Liddell, Sazatornil, Lola Herrera, Nuria Espert, Lluis Pasqual, José Luis Gómez, Fernando Fernán Gómez, Paco Rabal… todos memoria viva de nuestro gran teatro.

El teatro nace con la peste que asola Tebas y que Edipo logra curar con su sacrificio

Las artes escénicas no se entienden sin las temáticas entrelazadas de la cárcel y de la libertad, de la enfermedad y de la curación, del fin del mundo y del surgir de una nueva era. El teatro clásico español no se entiende sin los confinamientos de Segismundo y de doña Ángela, ni el moderno sin el de las mujeres de La casa de Bernarda Alba, ni, ya en términos cómicos, el de don Mendo con su venganza. Las performances de Liddell o de García no se sitúan correctamente sin comprobar sus cuerpos asaltados. Gran parte del teatro del absurdo de Arrabal, de Ionesco, o de Beckett tratan del contagio, de la enfermedad, del confinamiento. No en vano, el teatro nace con la peste que asola Tebas y que Edipo logra curar con su sacrificio.

En este día internacional del teatro (27 de marzo de 2020) nos cuidamos y disfrutamos del teatro en casa. Modestamente desde el Instituto del Teatro de Madrid estamos realizando una serie de actividades para celebrarlo (ucm.es/ITEM). Tiempo llegará en que llenemos las salas. Llenaremos los teatros y con ello, poco a poco, volverá a surgir la vida en nuestras calles, en nuestra plaza común, en el gran teatro que es este mundo.