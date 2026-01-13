Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
Pascal, joven, deja la universidad y se lanza a formarse en un supermercado: "Siempre me centro en dar el 100% en lo que hago"
Empezó cursando la carrera de Economía, pero se dio cuenta de que ese no era su camino profesional. 

Un joven trabajando en un supermercado, en una imagen de archivo.
Un joven trabajando en un supermercado, en una imagen de archivo.

El itinerario más clásico de los estudiantes que acaban el bachillerato es, tras realizar la EBAU, lanzarse a estudiar la carrera universitaria de sus sueños. Un porcentaje menor se decanta por las FP Superior para complementar su formación de cara a alcanzar un buen futuro laboral. 

Pascal Hammer es uno de ellos. Tras completar esos dos años de bachillerato, con muchas dudas acerca de lo que quería hacer después, apostó por la carrera de economía mientras trabajaba a la vez en una cadena de supermercados

Hasta aquí la decisión parecía que se ajustaba a la norma de la mayoría de los jóvenes, pero decidió cambiar el rumbo, consciente de que la experiencia práctica era mucho más importante que lo que, según él, le iba a aportar un título universitario. 

Todo al supermercado

Con sus 19 años, abandonó la carrera y se decantó por completar su formación como especialista en venta minorista integrada, lo que, desde su punto de vista, le aportaba un extra a su desarrollo profesional: "El objetivo es trabajar por cuenta propia en el comercio minorista", reconoce. 

Su formación parte de conocer exhaustivamente los procesos y tareas del mercado, para después centrarse en lo que comprende la alimentación, contabilidad, entregas, presentación de productos y atención al cliente. De la mano de la la Cámara de Industria y Comercio (IHK) y en la Academia de Alimentación de Neuwied, la motivación de Pascal es máxima: "Siempre me centro en dar el 100% en lo que hago", matiza, tal y como recoge el medio alemán NW

Una motivación para continuar

Pascal afronta esta etapa que comenzó en agosto de 2025 con la mayor de las ilusiones, consciente que el esfuerzo, la dedicación y el disfrute de lo que está realizando son las claves para triunfar, ya sea en un sector o en otro: "El resto vendrá solo", explica. 

A pesar de que dio un giro de 180º, ha encontrado realmente lo que le gusta: "Una vez que cruzas esa barrera, sabes que es lo correcto", concluye.

Cambio de carrera o formación en España

De acuerdo a un estudio realizado por la consultora Círculo de Formación en el curso 2023-2024, el 56% de lo estudiantes españoles de bachillerato no tenían claro qué grado querían estudiar tras completar esta etapa formativa.

Tanto es así que, según el informe La Universidad Española en cifras de 2024, el 34,6% de los alumnados que estudian en universidades públicas presenciales abandona sus estudios. Entre ellos, un 13% lo hace para cambiar de grado, mientras que el 20% sale del sistema universitario. 

