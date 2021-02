El tuit de Iñaki López sobre Fernando Simón que más está dando que hablar

En la rueda de prensa de este jueves, Simón aseguró que “ahora mismo lo que no tendría sentido es relajar las medidas”. “Ahora mismo no es necesario un confinamiento severo dada la evolución de la epidemia. No creo que un confinamiento muy duro tenga sentido. Pudo tenerlo hace una semana o dos, pero no ahora mismo”, admitió.

Con todo, avisó de que “la desescalada en las medidas de control tiene que estar muy dirigida por la situación de la epidemia y en España sigue siendo muy complicada”.

“Debemos que tener todos muy claro que esto no se ha acabado y tener mucho cuidado con lo que hacemos. Eso no quiero decir que algunas medidas no puedan modificarse, pero garantizando que las otras se cumplan bien, con rigor”, afirmó.

El tuit de Iñaki López ha generado reacciones como estas: