El valor del desnudo en nuestra época

Un comentario semejante despierta polémica inmediata, pero también, saca a relucir lo peor de ese ecosistema que parece reflejar el mundo moderno como lo es una red social. De inmediato, el comentario cosechó una buena cantidad de apoyo y terminó por convertirse en un debate, en el que el cuerpo de la mujer era objeto de crítica y por supuesto, una redimensión sobre su importancia y significado a nivel cultural. A los que apoyaban las afirmaciones de la comentarista, se unían los que recordaban que las mujeres no deben olvidar “su lugar en el mundo”. ¿Cuál lugar? Pregunté cuando no pude contenerme. “Una mujer sabe a lo que se expone o lo que ofrece cuando muestra un desnudo”, me comentó un hombre de mediana edad, que según su bio en línea se describe como un hombre “moderno y audaz”. Cuando insistí en preguntar por qué un desnudo femenino conlleva cierta percepción de peligro, mi interlocutor lo dejó claro de inmediato “si muestras el cuerpo, sabes lo que estás buscando”.

No es casual, de hecho, que el desnudo represente estados del espíritu por completo extremos: tanto como la belleza extrema, la pureza, la ternura, la fuerza como el pecado, la ignominia, la tentación. No hay método de tortura más humillante que someter a la victima a la desnudez forzada. No hay mayor sensación de libertad -de nuevo la palabra libertad- que arrojarte al mar desnudo, con los brazos abiertos. No hay mayor temor que desnudarte frente a un médico. No hay mayor intimidad que esa primera vez que te quitas la ropa frente a tu pareja. No hay mayor dolor que mirarte en el espejo y que no te guste lo que ves. Al final del camino, la desnudez representa el sufrimiento más profundo, la belleza más excelsa, el pensamiento más inquietante, el deseo más furtivo, la alegría más plena. Porque el cuerpo, como ágora de tu memoria y templo de tus pasiones y de tu historia personal, es la mayor muestra de tus ideas y pensamientos.