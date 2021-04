El yugo de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios

Soy una joven (ya no tan joven en realidad) de tantas que, tras estudiar una carrera y luego un máster, se vio abocada a combinar trabajos precarios entre hostelería y campo. La mayoría de las veces sin contrato y no precisamente porque yo no quisiera.

También soy una de tantas que decidió dejar la ciudad y echar raíces en uno de estos pueblos de la famosa España vaciada de la que tanto se habla, pero por la que pocas personas trabajan. Además, soy una de tantas madres que decidió dedicarse los primeros años de vida de su hija a estar con ella en casa. No quería perdérmelo todo mientras me dejaba la salud en la precariedad de los trabajos ya mencionados.

Decidí convertir una afición en un modo de vida que me permitiese eso tan famoso de la conciliación. Volví a estudiar, esta vez de forma autodidacta, sobre química orgánica, formulación y etnobotánica con la meta en el horizonte de hacer cosmética artesana y natural.

Mi sorpresa vino al hacer un curso de legalización de productos cosméticos y ver que no tenía que montar un obrador o taller, sino un laboratorio. No valía con analizar mis fórmulas, sino que de cada lote tenía que depender también de un laboratorio externo que lo analizara. Una gran empresa de cosmética puede sacar un lote de un millón de jabones y cuenta además con un laboratorio, mientras que mis lotes de jabones no llegan a 30 unidades.