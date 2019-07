Elecciones en Grecia: La derecha lograría la mayoría absoluta, según los sondeos a pie de urna

En tercer lugar se habría situado el partido de centro Kinal, sucesor del histórico Pasok, con entre el 6% y el 8%, seguido de los comunistas del KKE, con entre el 5% y el 7%.



La sorpresa del día la podrían dar los neonazis de Amanecer Dorado, que podrían quedar fuera del Parlamento si no logran superar la barrera mínima del 3%. Los sondeos les dan entre el 2,8% y el 4,8%.



En el aire está de momento también si la nueva formación de ultraderecha, Solución Griega, logra o no obtener escaños. Los sondeos les dan entre el 2,5% y el 4,5%.



El partido que sí tiene posibilidades de entrar en el Parlamento es el izquierdista Mera25, fundado por el exministro de Finanzas Yanis Varufakis, que oscila entre el 3% y el 5%.



En las elecciones al Parlamento Europeo, el pasado 26 de mayo, Mera25 se quedó a tan solo pocos votos de obtener un escaño en la Eurocámara.



Por ahora no hay cifras sobre los índices de participación, pero según los medios locales, fue mejor de lo que se esperaba, teniendo en cuenta que las elecciones se celebraban en plenas vacaciones estivales.



En una primera reacción, Nueva Democracia (ND) señaló que los griegos eligieron el plan de Gobierno de este partido porque consideran que “puede mejorar sus vidas”. “Un plan con menos impuestos, nuevos y mejores trabajos y seguridad para todos ”, señalaron fuentes de la formación.



“La histórica victoria de hoy, por supuesto, crea expectativas, pero también aumenta nuestras propias responsabilidades, y la recibimos con satisfacción. Sabemos que muchas personas votaron por primera vez en sus vidas a Nueva Democracia. Vamos a avanzar, y unidos crearemos una Grecia fuerte y soberana”, agregaron.



Representantes de Syriza señalaron que, si se confirman las cifras de los sondeos, no hay duda de que Nueva Democracia habría ganado con una clara ventaja.



“Syriza ha dejado una herencia rica, un país con deuda pública arreglada, liberado de los rescates y del FMI, con reservas en las arcas públicas, el desempleo reducido, una sólida red de protección social y nueve trimestres consecutivos de crecimiento”, destacó el partido, que adelantó que defenderá estos éxitos como “principal fuerza de la oposición”.