En la 'trinchera' y frente a ETA: así se forjó la amistad "a prueba de bombas" de Sémper y Abascal

Tras tres años fuera de la política, Borja Sémper dio este lunes la sorpresa al fichar como portavoz de campaña del PP para las elecciones municipales y autonómicas del 28 de mayo. El expresidente del PP de Guipúzcoa había decidido marcharse en 2020 por desavenencias con el equipo de Pablo Casado y comenzó un camino en el sector privado como director de Relaciones para la consultora Ernst & Young. En la rueda de prensa donde se dio a conocer su nombramiento, Sémper afirmó que volvía para defender “la moderación y la centralidad”. “Agradezco a Feijóo que me deje ser ser coherente con el fondo y las formas que creo deben aplicarse en la política. Les digo con pesar que la crispación política que se vive actualmente no tiene reflejo en la sociedad española, que se esfuerza y dialoga con el diferente. Yo no voy a contribuir a dar a la política de este país más ruido”, dijo.

“No comprendo nada de lo que hace o dice”

Sus diferencias políticas parecen, a día de hoy, insalvables. Sémper siempre se ha mostrado contrario a los postulados de Vox, que encarna su líder y también amigo. No considera al PP ni “populista” ni “nacionalista”. “Vox es un partido diametralmente opuesto a lo que representa el PP. Creemos en España, nos sentimos profundamente orgullosos de ser españoles y esto no parece que haya que demostrarlo. Lo que sucede es que no somos nacionalistas. Precisamente combatimos el nacionalismo, como lo hacemos en Euskadi. No somos un partido esencialista, un partido que le dice a la gente que sólo hay una manera de sentirse y de ser español. Somos un partido con vocación de ocupar la centralidad desde el entendimiento y desde de la pluralidad de España”, decía en 2019 en Eldiario.es.

Pero pese a las divergencias ideológicas, la presión electoral y la guerra sucia propia de la política, Sémper y Abascal siempre han salvaguardado su amistad. “Hay un ámbito de discusión política que me parece muy divertido y muy interesante. Yo no he ocultado nunca mi lejanía ideológica con el PSOE y con VOX, lo que no me impide tener una buena relación personal con alguien de VOX, del Partido Socialista o de Podemos. No sé por qué una discrepancia política tiene que llevarme a no hablar con alguien. No lo he entendido nunca”, decía a su vez en El Mundo.