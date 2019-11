En una cárcel conflictiva y esperando una nueva repetición judicial: así es la vida de Pablo Ibar tras evitar la muerte

“Es muy vieja y hay bandas y grupos organizados. Al primer compañero que tuvo de celda le acuchillaron”, señala Cándido, antes de reconocer que la prisión fue designada por las instituciones estadounidenses y que es muy difícil poder cambiar esa decisión. Su mujer, que lo visita cada fin de semana (solo puede ir uno de los dos días por la mañana debido a la gran cantidad de presos que hay), afirma que el que tiene ahora “es terrible” y que está “con las drogas todo el día”.

Su padre, además, dice que el problema de las visitas es que los ponen en una sala con una mesa en la que no caben todos los presos, así que, si se llena, tienen que salir los primeros. “Tuvimos que irnos a las 11.30 porque estaba a tope”, especifica.

“Es casi más peligroso que el corredor del muerte, ahí estabas encerrado solo en tu celda durante todo el tiempo contigo mismo. Aquí la compartes y hay peleas, pasan muchas cosas, muchas drogas, disputas”, continua describiendo Tanya, antes de marcharse a trabajar, lo hace como enfermera con jornadas de 10 ó 12 horas de lunes a viernes, más algún fin de semana, para sacar adelante a la familia, a sus dos hijos y ayudar a obtener el dinero necesario para las apelaciones y el abogado.

Tanto ella como Cándido solo encuentran un aspecto claramente positivo de la nueva prisión: está a poco más de una hora de la casa de Tanya (el corredor lo tenía a unas cinco). También destacan que puede estar en el patio haciendo deporte o ir a comer normal, siempre y cuando no les castiguen, algo que sucede con relativa frecuencia.

En caso de que existan esos problemas, los guardias toman la drástica medida de encerrar a todos en sus celdas. De hecho, Tanya cuenta que la semana del 11 al 17 de noviembre no pudo hablar con él porque estaban todos encerrados por una pelea que hubo.

Un caso que está lejos de acabar

Pocos días después de la sentencia, la defensa ya presentó una moción ante el Tribunal de Broward County como primer paso para enviar el recurso de solicitud que permita repetir el juicio. Tanya y Cándido afirman con rotundidad que no se van a rendir, algo que llevan demostrando más de dos décadas.

“La gente no se da cuenta de que no sólo es que quiera a Pablo, sino que yo sé dónde estaba él [el día de los hechos]. Ese es el motivo por el que sigo aquí”, asegura su mujer, que continúa defendiendo la inocencia de Ibar: “Lo más fácil habría sido alejarme y seguir con mi vida, pero haberlo hecho sabiendo que él es inocente habría sido muy cruel. Espero que la gente entienda que el motivo por el que he seguido con él tanto tiempo es porque sé la verdad. Para mí es casi imposible dejarlo. Sería muy injusto por mi parte. No podría hacerlo”.

Andrés Krakenberger, abogado y presidente de la Asociación Pablo Ibar Juicio Justo (cerraron la Asociación contra la Pena de Muerte Pablo Ibar para abrir esta), explica cómo va a ser el proceso judicial al que se va a enfrentar la familia.

El próximo mes de mayo recibirán las transcripciones de los tres meses de juicio que los abogados de Ibar peinarán de arriba a abajo para sumar nuevas irregularidades a las muchas que ya tienen archivadas.