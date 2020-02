Enfermera Saturada hace un importante llamamiento tras la histeria por el coronavirus

La histeria por el coronavirus ha propiciado que varios expertos en la materia hagan llamamientos en redes para evitar el alarmismo.

Uno de los más compartidos ha sido el de la cuenta especializada Enfermera Saturada. Tras la crisis por el virus en Italia y viendo lo ocurrido en algunas farmacias españolas, el perfil de Twitter ha mandado un mensaje a todos aquellos que han caído en la histeria y están comprando mascarillas para combatir el coronavirus.

“Por favor, dejad de comprar mascarillas que no necesitáis. Quienes sí las necesitan, por ejemplo, son algunos pacientes oncológicos (y no por el coronavirus). Cuando van a la farmacia a comprarlas, como hacían siempre, no hay porque las habéis agotado con vuestra histeria”, ha señalado. Un mensaje que tiene en pocas horas más de 12.600 compartidos y más de 23.000 me gusta.