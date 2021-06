Irene Montero: "Lo que borra a las mujeres es el machismo"

I.Infantes.POOL/Europa Press via Getty Images

La ministra de Igualdad, Irene Montero, en una imagen del 30 de abril.

“Vamos a saldar una deuda que tenemos con el colectivo, y especialmente con las personas trans”, ha afirmado Montero. La ministra ha asegurado que esta nueva ley, no exenta de polémica incluso en el seno del Gobierno de coalición, va a hacer “dueñas de sus vidas” a las personas trans, y esto supone “un paso gigante” para el conjunto de la sociedad, no sólo para la comunidad LGTBI . “Son las personas trans las que dicen quiénes son, y lo que hacemos es garantizar la libre determinación de género”, ha explicado.

En cuanto a la polémica por un supuesto “borrado de mujeres” que podría conllevar la aprobación de esta ley —según algunas feministas, que piden la dimisión de la ministra—, Montero se ha mostrado muy rotunda. “La lucha por los derechos LGTBI no lucha contra el feminismo, y dentro de unos años, nadie va a reconocerse rechazando esta ley o dudando de los derechos del colectivo trans”, ha defendido.

Irene Montero ha insistido en que “lo que borra a las mujeres es el machismo, y en eso hay un consenso absoluto”.

En la entrevista realizada por Mónica López, Montero también ha tenido que responder sobre el uso del famoso ‘todes’ para nombrar a las personas de género no binario. “Lo que no se nombra no existe”, ha explicado la ministra.

Irene Montero ha defendido que “no es casualidad que se haya usado el masculino como neutro” a lo largo de la historia, y que la lucha feminista y los derechos de las personas también se reivindican desde el lenguaje.

“Tenemos todo el derecho a ser nombradas, y más político que el masculino neutro no hay nada”, ha remachado.