Susana Díaz: "El clima que están generando la derecha y la extrema derecha es irrespirable"

Ha sido peor que desleal, ha habido momentos que han sido francamente infames y miserables. Tú no puedes jugar al politiqueo en un momento en el que la sociedad española está perdiendo miles de vidas y hay miles de familias pasándolo mal. Cada vez que veía el Congreso de los Diputados, esas imágenes, ese enfrentamiento y a los españoles metidos en sus casa, decía no quiero yo ni los socialistas andaluces que en el Parlamento autonómico se vea lo mismo. Y sabíamos que esa no era la oposición que teníamos que hacer aquí, a pesar de tener un Gobierno andaluz que nos despreciaba ni nos pasaba información ni contaba con nosotros. Teníamos claro que esa imagen que estaba dando la oposición en España de la derecha y la extrema derecha no podía darla el PSOE en Andalucía.

Los españoles han sido muy sensatos, este país se ha comportado como un país maduro. Y, en cambio, el clima que están generando, sobre todo, la derecha y la extrema derecha es irrespirable. No entiendo, cuando la gente tiene esa altura de miras, que algunos estén aprovechando la situación y el virus para ir contra el Gobierno y para generar un clima de odio, de crispación y de enfrentamiento que la sociedad española no merece.

Ha utilizado todo el estado de alarma para echarle la culpa al Gobierno de la nación. Y ahora que va a tener que tomar las riendas y el mando a partir del lunes le tiemblan las piernas. Se ha llevado todo el confinamiento siempre echando las culpas al Gobierno de la nación con las frases con el doble sentido tan habitual desgraciadamente en la política. Y ahora que tiene que asumir sus competencias, no tiene un plan de movilidad sobre la mesa. En una semana han dicho que las ocho provincias andaluzas tenían que pasar a la misma fase y que si no, no se pasaba, mientras que el socio de Gobierno -Cs- que si seis pasaban, había que admitirlo. Después, que el día 8 habría movilidad entre las provincias, ahora que después del día 11 porque es festivo. Todos los días demostrando el desgobierno, el caos, la descoordinación. Lo que hay de fondo es que no había planificación. No sabían qué tenían que hacer el día que asumieran íntegramente las competencias. Era más sencillo echarle la culpa al Gobierno de España y a los demás que ponerse a trabajar con rigor y garantizar la seguridad de los andaluces.

Una de las principales críticas que ha hecho Casado es que se enteraba por las ruedas de prensa de las decisiones de Sánchez. ¿A usted le ha llamado Moreno Bonilla y le ha informado de un supuesto plan de desescalada?

En ningún momento. En más de cien días sólo he recibido una llamada y no era para la pandemia ni para la crisis sanitaria, sino para otra cosa que le preocupaba: su decreto de desregularización que genera inseguridad jurídica en Andalucía. Todo lo hemos conocido a través de los medios. Pero eso no es excusa si tú quieres ayudar, aunque el otro no cumpla con su obligación y el Gobierno andaluz no recoja nuestra mano tendida y no haya sido transparente. Teníamos claro que no íbamos a imitar la actitud de Casado en el Congreso. Excusas teníamos todas las del mundo, pero no nos íbamos a portar como Casado y Abascal.

No hay un pacto en Andalucía y la Comisión de Reconstrucción está presidida por Vox. El PSOE ha abandonado ese órgano. ¿Qué le parece que se haya designado a un miembro de este partido y qué exigen para llegar a un gran acuerdo?

Le han entregado la Presidencia que tiene que gestionar una comisión para el presente y futuro de Andalucía en el ámbito económico y social a un partido de la ultraderecha que vota en contra de la constitución de la comisión, que la denigra y dice que no cree en esta comisión porque no cree que el diálogo y el acuerdo sean posibles. Lo hacen por la debilidad, el Gobierno de Andalucía al final ha demostrado que no puede hacer nada que no lo autorice Vox. Al final quien tiene la sartén por el mango es la extrema derecha. Y lo han hecho en una semana en la que les habíamos ofrecido negociar los presupuestos. Se sentaron a negociar con Vox esa modificación de presupuestos y Vox exigió la presidencia. Moreno Bonilla le entregó el presente y el futuro de los andaluces.