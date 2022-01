Envía por WhatsApp esta mítica frase de Rajoy y la reacción que recibe revienta Twitter

“No os voy a mentir, el comentario se lo solté de forma irónica y no me esperaba esa reacción, y me dolió reconocer que era una frase de Rajoy”, ha afirmado en otro tuit.

Además, ha completado en otra publicación la conversación. “Bobo, te digo que estoy espesa y te burlas de mí”, le han respondido, tras haber confesado que la frase la pronunció el expresidente.

El tuitero le ha comentado que, tras ver su reacción, ha estado a punto de callarse, pero no ha podido: “Pero es que no soy capaz de mentir, es mi debilidad”. “Te odio, mira qué fácil”, ha sentenciado la receptora del mensaje.

La publicación se ha hecho viral y ya lleva en Twitter más de 63.000 me gusta y 10.000 compartidos.