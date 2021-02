Errejón se corona en Twitter al hablar en el Congreso de "una cosa de la que nunca se habla"

El diputado de Más País Íñigo Errejón está logrando grandes alabanzas en Twitter después de su discurso de este miércoles en el Congreso, en el que ha puesto en el centro del debate las consecuencias psicológicas que están teniendo para mucha gente la pandemia y sus medidas de contención.

“Me he reservado un hueco para hablar de una cosa de la que nunca se habla y que me parece fundamental y que es una petición que le hacemos al Gobierno”, ha comenzado diciendo el político, que ha subrayado que es “algo que la vacuna no va a curar”.

Errejón ha afirmado que los españoles no tienen sólo fatiga emocional: “Nuestra sociedad está traumatizada. La pandemia, el confinamiento y la crisis han causado un dolor psicológico enorme que se ceba particularmente con los más débiles”.

El diputado ha recordado que el 65% de la población tiene síntomas de ansiedad o cuadros depresivos, que el suicidio es ya la primera causa de muerte no natural doblando a los accidentes de tráfico y que el sistema ha registrado un 130% más de consultas sobre depresión, malestar emocional y ansiedad y se ha disparado el consumo de medicamentos al respecto.

“Señor Sánchez, ¿usted sabe cuánta gente sufre, cuánta gente está sola, cuánta gente está triste, cuánta gente necesita pastillas para la ansiedad, a cuánta gente le duele simplemente el día a día?”, ha preguntado Errejón antes de avisar de que la cuarta ola va ser la de la salud mental.

Por eso, ha pedido que el Estado se anticipe multiplicando los psicólogos en el sistema público y poniendo en el centro de las preocupaciones a una generación entera de jóvenes “que estamos perdiendo”.

